Європа та Україна мають “багато карт” для тиску на москву — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що і Україна, і країни Європи нині мають достатньо важелів впливу на росію у процесі мирних переговорів. Таку оцінку він озвучив перед початком зустрічі у Лондоні, де також брали участь прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та шостий президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє видання Європейська правда.

📢 «Ми всі підтримуємо Україну. Ми всі підтримуємо мир та мирні переговори, щоб досягти стійкого, надійного миру. І я думаю, що у нас є багато карт у наших руках», – зазначив Макрон.

Він підкреслив, що Євросоюз продовжує надавати Києву фінансову підтримку, а також забезпечує технікою й навчальними програмами.

📢 Французький лідер наголосив, що «це факт, що Україна чинить опір у цій війні, і факт, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США».

За його словами, ключовим нині є узгодження позицій України, Європи та Сполучених Штатів, щоб завершити переговорний процес і перейти до нового етапу на умовах, які будуть максимально сприятливими для Києва, європейських партнерів і загальної системи безпеки.

👉 Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський визнав існування розбіжностей у підходах США, України та росії, зокрема щодо майбутнього Донбасу.

Офіційний Київ також продовжує наполягати на необхідності окремої угоди про гарантії безпеки від західних союзників, передусім від Вашингтона.

ЗМІ повідомляли, що європейські лідери переконують Зеленського не погоджуватися на можливий варіант виведення українських військ із Донбасу без чітких і надійних гарантій безпеки з боку США.