ЄС запровадив санкції за псевдовибори на ТОТ України

Рада Європейського Союзу 12 жовтня ухвалила санкції проти 77 осіб, причетних до незаконних «виборів» до держдуми рф на тимчасово окупованих українських територіях. Обмеження стосуються 74 кандидатів і трьох членів центральної виборчої комісії росії. Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.

У Євросоюзі наголосили, що організація такого голосування порушує українське законодавство та міжнародне право, зокрема Статут ООН, і підриває незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

🛑Хто потрапив під санкції

До переліку включили кандидатів від різних російських партій, які балотувалися на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. А також у Криму й Севастополі.

За оцінкою Ради ЄС, своєю участю у псевдовиборах ці особи сприяли спробам легітимізувати загарбницьку війну росії та підтримували незаконну окупацію українських територій.

Трьох членів російської цвк внесли до санкційного списку за організацію цього фіктивного голосування.

🛑Які обмеження застосували

Підсанкційним особам заборонено в’їжджати до країн Євросоюзу та здійснювати транзит через їхню територію. Їхні активи підлягають заморожуванню.

Крім того, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати фігурантам списку кошти, фінансові активи або економічні ресурси. Як повідомила Рада ЄС, відповідні правові акти вже опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

🛑Євросоюз не визнає голосування на окупованій території

Голосування до держдуми рф відбувалося 18–20 вересня 2026 року. У заяві від 21 вересня Євросоюз наголосив, що не визнає і ніколи не визнаватиме ані проведення таких «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, ані їхніх результатів.

Тоді ЄС також попередив про санкції проти організаторів незаконного голосування та кандидатів, які брали в ньому участь. Рішення від 12 жовтня запроваджує відповідні персональні обмеження.

За попередніми даними російської цвк після опрацювання 96,95% протоколів «єдина росія» отримувала 57,83% голосів, кпрф — 13,76%, лдпр — 9,01%, а «нові люди» — 7,96%.

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