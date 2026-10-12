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ЄС запровадив санкції за псевдовибори на ТОТ України

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС запровадив санкції за псевдовибори на ТОТ України
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 12.10.2026

Рада Європейського Союзу 12 жовтня ухвалила санкції проти 77 осіб, причетних до незаконних «виборів» до держдуми рф на тимчасово окупованих українських територіях. Обмеження стосуються 74 кандидатів і трьох членів центральної виборчої комісії росії. Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.

У Євросоюзі наголосили, що організація такого голосування порушує українське законодавство та міжнародне право, зокрема Статут ООН, і підриває незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

🛑Хто потрапив під санкції

До переліку включили кандидатів від різних російських партій, які балотувалися на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. А також у Криму й Севастополі.

За оцінкою Ради ЄС, своєю участю у псевдовиборах ці особи сприяли спробам легітимізувати загарбницьку війну росії та підтримували незаконну окупацію українських територій.

Трьох членів російської цвк внесли до санкційного списку за організацію цього фіктивного голосування.

🛑Які обмеження застосували

Підсанкційним особам заборонено в’їжджати до країн Євросоюзу та здійснювати транзит через їхню територію. Їхні активи підлягають заморожуванню.

Крім того, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати фігурантам списку кошти, фінансові активи або економічні ресурси. Як повідомила Рада ЄС, відповідні правові акти вже опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

🛑Євросоюз не визнає голосування на окупованій території

Голосування до держдуми рф відбувалося 18–20 вересня 2026 року. У заяві від 21 вересня Євросоюз наголосив, що не визнає і ніколи не визнаватиме ані проведення таких «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, ані їхніх результатів.

Тоді ЄС також попередив про санкції проти організаторів незаконного голосування та кандидатів, які брали в ньому участь. Рішення від 12 жовтня запроваджує відповідні персональні обмеження.

За попередніми даними російської цвк після опрацювання 96,95% протоколів «єдина росія» отримувала 57,83% голосів, кпрф — 13,76%, лдпр — 9,01%, а «нові люди» — 7,96%.

👉 Нагадаємо 

  • Міністерство закордонних справ України засудило проведення росією так званих «виборів» до держдуми на тимчасово окупованих українських територіях. У відомстві наголосили, що організоване окупантами голосування не відображає волевиявлення людей і не відповідає демократичним принципам.
  • Центральна виборча комісія України ще 13 серпня визнала організацію російського голосування на тимчасово окупованих територіях нелегітимною, а його результати, протоколи та отримані за ними мандати — юридично нікчемними.
  • Шостий президент України В.О. Зеленський увів у дію санкції проти 44 осіб, причетних до проведення незаконних «виборів» до державної думи рф на тимчасово окупованих територіях України. Обмеження охоплюють осіб, які підтримують окупацію та діють в інтересах держави-агресора.
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