Лідери країн ЄС завершили позачерговий саміт у Брюсселі без домовленості щодо бюджету Союзу на 2028–2034 роки. Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив після переговорів, що частина держав вимагала ще менших видатків, тоді як більшість виступила проти подальших скорочень. Широку підтримку здобула вимога зберегти фінансування сільського господарства та регіонального розвитку.

Кошта запропонував зменшити загальний обсяг бюджету в поточних цінах із €1,985 трлн до €1,781 трлн. Це приблизно на €204 млрд, або на 10%, менше за початкову пропозицію Єврокомісії. Так президент Євроради розраховував обмежити зростання внесків держав-членів. За порівняльною таблицею Ради ЄС, спільну статтю на стійкість, безпеку, оборонну промисловість і космос запропоновано зменшити з €130,7 млрд до €91,7 млрд.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав скорочення стратегічною помилкою. За його словами, Європі потрібні більші інвестиції, щоб не відставати від США та Китаю. Париж також хоче зберегти фінансування аграрної політики й регіонального розвитку, передає «Європейська правда» з пресконференції Макрона.

Чому країни ЄС сперечаються про оборонні видатки

Держави на східному фланзі ЄС розраховують на спільне фінансування, щоб посилити безпеку на тлі російської агресії. Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив перед самітом, що країни на східному кордоні несуть більше оборонне навантаження та потребують додаткових коштів. Кошта, зі свого боку, заявив, що за його проєктом фінансування оборони все одно зросте на 232% порівняно з бюджетом 2021–2027 років.

Окрема суперечка стосується правил закупівель. За даними Financial Times, Франція хоче, щоб спільні оборонні кошти ЄС спрямовували насамперед на озброєння європейського виробництва. Німеччина та низка інших країн виступають проти жорстких обмежень і хочуть зберегти можливість закупівель за межами Союзу.

Від переговорів про бюджет залежить і частина фінансування IRIS² – європейської мережі захищеного супутникового зв’язку для державних органів, сил оборони та екстрених служб. Як пояснює Агентство ЄС із космічної програми, розширення мережі планують фінансувати з бюджету ЄС на 2028–2034 роки та внесків країн-учасниць. Бюджетний проєкт визначає загальну суму для всього напряму, а розмір фінансування IRIS² у цій таблиці окремо не наведено.

На саміті також обговорили окрему пропозицію про кредит Україні до €45 млрд на 2027 рік. За словами Кошти, її підтримали 24 держави, причому Болгарія готова долучитися лише до невійськової частини. Єврорада повернеться до питання кредиту в грудні. Наступне засідання заплановане на 17–18 грудня.