Іран не відновить переговори зі США про припинення конфлікту, доки Вашингтон не виконає сім вимог Тегерана. Про це 24 листопада заявив голова іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф на відкритому засіданні. Він також попередив, що Іран готовий розширити географію бойових дій у разі нових військових дій з боку США, повідомило агентство Tasnim.

📢 «Жодних дій або переговорів не буде доти, доки не виконають сім умов Ірану».

Чого вимагає Тегеран і про що домовляється Катар

Галібаф у своєму виступі не перелічив усіх семи умов. Серед вимог, які іранські посадовці озвучували раніше, були припинення бойових дій на всіх фронтах, зокрема в Лівані, скасування санкцій, зняття американської морської блокади іранських портів, розмороження активів і компенсація за воєнні збитки. Ці пункти зібрало “Iran International” на основі попередніх заяв іранських посадовців.

Попри паузу в переговорах між США та Іраном, контакти через посередників тривають. За словами заступника міністра закордонних справ Ірану Казема Гарібабаді, 20 листопада катарська делегація провела в Тегерані двогодинні консультації. Іранська сторона розглядає їх як можливість повернутися до дипломатичного врегулювання, повідомила “Al Jazeera“.

Уже 23 листопада прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдельрахман Аль Тані обговорив ситуацію довкола Ірану з держсекретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні. Катар і США підтвердили, що вважають безпечний і безперешкодний прохід через Ормузьку протоку важливим для стабільного постачання енергоносіїв, йдеться у спільній заяві.

Того ж дня Мінфін США запровадив санкції проти понад двох десятків іранських компаній з обміну валют, підставних фірм і пов’язаних із ними осіб. За оцінкою відомства, ці структури допомагали Тегерану отримувати іноземну валюту в обхід чинних обмежень. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що відомство продовжить тиск на ці мережі.

Дональд Трамп 22 листопада допустив, що США можуть відновити удари по Ірану після Нового року, якщо сторони не досягнуть угоди. Про це президент США сказав у розмові з Fox News.

👉 Також нагадаємо, що МЗС Бахрейну 22 листопада зажадало від Ірану повного відшкодування збитків, завданих атаками на територію королівства.