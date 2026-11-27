Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибув до Києва у п’ятницю, 27 листопада. Він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter), що протягом наступних двох днів проведе зустрічі з керівництвом України. За словами Берсе, мета переговорів – просунути роботу Ради Європи задля справедливого й тривалого миру.

📢 «Справедливий і тривалий мир для України має ґрунтуватися на принципах відповідальності, прав людини та верховенства права», – наголосив Берсе в дописі, у перекладі українською.

Над чим Рада Європи працює разом з Україною

Візит відбувається після того, як 18 листопада Комітет міністрів Ради Європи затвердив план дій «Демократична безпека для України» на 2027–2030 роки. Його орієнтовний бюджет – 70 млн євро. План передбачає підтримку реформ у сфері прав людини, демократії та верховенства права. Офіційний запуск очікується на початку 2027 року.

Рада Європи також готує запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Його мандат передбачає переслідування вищого політичного й військового керівництва, відповідального за злочин агресії. Окремо вже діє Реєстр збитків для України, до якого можна подати заяву через портал «Дія».

👉 Також нагадаємо, що До загального фонду державного бюджету України надійшло 450 млн доларів за двома програмами Світового банку. Програма RISE підтримує малий і середній бізнес, а SURGE допомагає державі й громадам планувати та фінансувати відбудову.