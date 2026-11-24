Станом на 24 листопада 2026 року українські аграрії зібрали зернові й зернобобові з 9,86 млн га, або 85% прогнозованої площі. Збирання пшениці, ячменю, гороху та озимого й ярого ріпаку завершили, повідомив Укрінформ із посиланням на Мінагрополітики.

За тиждень збір зернових і зернобобових зріс із 50,1 до 52,3 млн тонн. Майже весь цей приріст припав на кукурудзу, якої зібрали на 2,13 млн тонн більше. Частка зібраних площ кукурудзи за цей час зросла з 56,2% до 62,7%. Збір олійних збільшився з 18,1 до 18,8 млн тонн, як випливає зі зведення за 17 листопада.

Скільки зібрали по кожній культурі

Пшениця залишається найбільшою за обсягом культурою в цьогорічному намолоті. На неї припадає близько половини зібраних зернових і зернобобових. Серед олійних найбільше зібрали соняшнику – 11,55 млн тонн. До завершення його збирання залишилося 2,6% прогнозованої площі, тоді як кукурудзу ще належить зібрати на понад третині площ.

Культура Зібрано тис. тонн Зібрана площа тис. га Урожайність ц/га Перебіг збирання Пшениця 26 268,7 5 120,1 51,3 Завершено Ячмінь 6 602,1 1 483,0 44,5 Завершено Горох 835,7 302,2 27,7 Завершено Ріпак 3 906,6 1 329,1 29,4 Завершено Кукурудза 18 424,2 2 863,6 64,3 62,7% площ Гречка 61,1 47,6 12,8 98% площ Просо 91,9 39,1 23,5 95,8% площ Соняшник 11 547,3 5 100,0 22,6 97,4% площ Соя 3 364,5 1 546,7 21,8 96,3% площ Цукрові буряки 8 109,2 158,2 512,7 92,6% площ

Станом на 20 листопада Україна експортувала 7,645 млн тонн зернових і зернобобових від початку 2026/27 маркетингового року. З них 883 тис. тонн припали на перші 20 днів листопада. Для порівняння, станом на 21 листопада минулого сезону експорт становив 11,468 млн тонн, свідчать дані Держмитслужби, оприлюднені Українською зерновою асоціацією.

Станом на 26 жовтня Україна також погодила 29 нових експортних напрямів для агропродовольчої продукції у 13 країнах та ЄС. Серед них – постачання яловичини до Іраку, Грузії й Кот-д’Івуару та столових яєць до Єгипту, повідомила Держпродспоживслужба.

👉 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Матеушем Щуреком виконання державного бюджету у 2026 році та потреби у фінансуванні на 2027 рік.