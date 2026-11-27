За тиждень до завершення терміну, відведеного українському бізнесу на розв’язання питання з укриттями, Кабінет Міністрів переглянув власне рішення. Підприємствам, які не встигли облаштувати безпечний простір або забезпечити доступ до укриття, дозволять продовжувати роботу під час повітряної тривоги жовтого рівня до 4 червня 2027 року включно.

Про зміни до урядових постанов №1092 та №138 повідомило Міністерство економіки 26 листопада. Того ж дня рішення прокоментував керівник Офісу Президента України.

«Бізнес матиме час до 4 червня 2027 року, щоб адаптуватися до вимог безпеки. Тепер підприємці матимуть більше гнучкості у плануванні роботи за умови дотримання вимог безпеки. Це важливий крок до усунення зайвих бар’єрів», — написав К. Буданов.

За його словами, саме це питання підприємці порушили минулого тижня на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України.

Як раніше розповідав Ірта-fax, урядова постанова №1092 від 4 вересня 2026 року поставила підприємців перед непростим вибором: забезпечити доступ до укриття чи облаштувати безпечний простір або зупиняти роботу під час жовтого рівня повітряної тривоги. На розв’язування цього питання бізнесу дали лише три місяці. Особливо складною ситуація виявилася для підприємців, які працюють в орендованих приміщеннях, не мають підвалів, власної земельної ділянки чи можливості проводити будівельні роботи.

Уже 24 листопада Верховна Рада ухвалила постанови №5080-IX та №5081-IX, якими рекомендувала Кабміну переглянути обмеження. У парламенті заговорили про ризики зупинки економіки та масового банкрутства підприємств малого й середнього бізнесу.

Зрештою уряд погодився змінити правила.

Кому дозволять працювати без укриття

Вимоги до підприємств залежатимуть від кількості людей, які можуть одночасно перебувати на об’єкті. Враховуватимуть усіх: працівників, покупців, клієнтів та інших відвідувачів.

Уряд передбачив три категорії:

До 20 осіб включно. Наявність укриття не буде обов’язковою умовою роботи під час жовтого рівня тривоги. Підприємцю потрібно отримати згоду працівників, організувати оповіщення про загрозу, визначити найбільш захищене приміщення, повідомляти людей про найближчі укриття та забезпечити можливість скористатися ними.

Наявність укриття не буде обов’язковою умовою роботи під час жовтого рівня тривоги. Підприємцю потрібно отримати згоду працівників, організувати оповіщення про загрозу, визначити найбільш захищене приміщення, повідомляти людей про найближчі укриття та забезпечити можливість скористатися ними. Від 21 до 99 осіб. Підприємство зможе обрати один із трьох варіантів: забезпечити доступ до укриття, облаштувати безпечний простір із підтвердженими розрахунками захисних властивостей або використовувати найбільш захищене внутрішнє приміщення за правилом двох стін, якщо до укриття неможливо вчасно й безпечно дістатися.

Підприємство зможе обрати один із трьох варіантів: забезпечити доступ до укриття, облаштувати безпечний простір із підтвердженими розрахунками захисних властивостей або використовувати найбільш захищене внутрішнє приміщення за правилом двох стін, якщо до укриття неможливо вчасно й безпечно дістатися. Від 100 осіб. За загальним правилом підприємство повинно забезпечити доступ до готового укриття, у якому вистачить місця для всіх працівників і відвідувачів.

Для перших двох категорій ці правила діятимуть і після 4 червня 2027 року.

Кількість людей визначатимуть за проєктною або експлуатаційною місткістю об’єкта. Якщо таких даних немає, враховуватимуть кількість працівників найбільшої зміни та максимальну кількість відвідувачів, які можуть одночасно перебувати у приміщенні. Наприклад, невелика перукарня, розрахована на одночасне перебування десятьох людей разом із персоналом, підпадатиме під спрощені вимоги. А кав’ярня з п’ятьма працівниками та 30 місцями для гостей належатиме вже до другої категорії.

Власне укриття будувати необов’язково

Підприємці зможуть користуватися укриттями за межами своїх об’єктів незалежно від того, кому вони належать. Головне, щоб люди могли потрапити туди під час тривоги, а в самому укритті вистачало місця.

Допустима відстань до нього становитиме:

до 300 метрів — у багатоповерховій забудові (від трьох поверхів), а також для підприємств, віднесених до категорій цивільного захисту;

до 500 метрів — у середньо- та малоповерховій забудові.

Відстань визначатимуть за фактичним пішохідним маршрутом, а не по прямій на карті. Одним укриттям зможуть користуватися кілька підприємств. При цьому необхідно враховувати й інших людей, які можуть потребувати захисту під час тривоги.

Окремий договір із балансоутримувачем укриття для доступу до нього під час повітряної тривоги не вимагатиметься. Відсутність такого документа не може бути підставою для відмови людям у доступі до укриття. Письмові домовленості знадобляться, якщо підприємства організовуватимуть спільне використання, утримання або облаштування укриття.

Крім того, уряд передбачив винятки для підприємств, які навіть після завершення перехідного періоду з об’єктивних причин не зможуть виконати загальні вимоги. Йдеться про випадки, коли поблизу немає доступного укриття, а облаштувати безпечний простір неможливо через конструктивні особливості будівлі, щільну забудову, відсутність придатної земельної ділянки або неможливість проводити необхідні роботи в орендованому приміщенні. Такі обставини потрібно буде підтвердити документально. Окремого дозволу чи висновку від органів влади не вимагатимуть. Виняток діятиме доти, доки існуватимуть причини, що унеможливлюють виконання вимог.

Окремі послаблення передбачені також для підприємств, які забезпечують населення пальним, ліками, продуктами першої потреби, поштовими, логістичними та фінансовими послугами.

Що потрібно зробити підприємцям

Відтермінування до червня наступного року не звільняє роботодавців від обов’язку дбати про безпеку людей. Для роботи без укриття чи безпечного простору під час жовтого рівня загрози необхідно отримати згоду працівників, попередньо повідомивши їх про ризики та порядок дій під час тривоги.

Згоду можна оформити протоколом зборів трудового колективу, письмово або в електронній формі. Повторювати цю процедуру під час кожної тривоги не потрібно. Водночас роботодавець не має права примушувати людину працювати в небезпечних умовах, навіть якщо раніше вона погодилася на це.

Переглянув Кабмін і вимоги до інформаційних табличок на вході до закладів. Тепер їхній розмір залежатиме від місткості об’єкта:

до 20 осіб — не менше 30 × 20 см;

від 21 до 99 осіб — 60 × 40 см;

від 100 осіб — 100 × 60 см.

На табличці зазначатимуть, чи забезпечений об’єкт укриттям або безпечним простором. Якщо укриття розташоване за межами підприємства, потрібно буде вказати його адресу, відстань, напрямок руху та порядок доступу.

Підприємствам, яким необхідно облаштувати укриття чи безпечний простір, Мінекономіки рекомендує підготувати документ, що підтверджуватиме відповідну роботу. Це може бути наказ про заплановані заходи, попередній договір із підрядником, документ про технічне обстеження будівлі або замовлення мобільного укриття. Достатньо одного такого документа. Його зберігатимуть на підприємстві, подавати до органів влади не потрібно. За роз’ясненням Мінекономіки, наявність документа вже 5 грудня не буде обов’язковою умовою продовження роботи.

Усі ці послаблення стосуються виключно жовтого рівня повітряної загрози. Правила роботи під час червоного рівня залишаються незмінними. У разі безпосередньої небезпеки роботу необхідно припинити.

До 4 березня 2027 року обласні та Київська міська військові адміністрації мають проаналізувати ситуацію з укриттями на підприємствах, визначити потребу в додаткових захисних спорудах і передати відповідну інформацію Мінекономіки та ДСНС.

Зрештою уряд визнав те, про що підприємці говорили ще восени: вимагати однакового від власника невеликої майстерні в орендованому приміщенні та власника величезного торговельного центру — щонайменше нерозумно.

Масштаб проблеми ілюструють результати опитування малих підприємців, оприлюдненого Європейською Бізнес Асоціацією 25 листопада, ще до оголошення остаточних змін. Серед опитаних 74% повідомили, що не мають достатньо коштів для облаштування укриттів та виконання нових вимог.

Український бізнес уже майже п’ять років повномасштабної війни працює під обстрілами, пристосовується до відключень електроенергії, втрачає майно та працівників. І якщо підприємець не має грошей на облаштування укриття, саме лише перенесення кінцевого терміну на пів року цих грошей йому не додасть. Тепер у держави є ще пів року, щоб разом із бізнесом знайти рішення, яке захищатиме життя людей, не позбавляючи їх можливості заробляти на це життя.