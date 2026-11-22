Уранці 21 листопада Центр повітряних операцій Національної армії Молдови зафіксував реактивний безпілотник на південному сході країни. За повідомленням Міністерства оборони Молдови, дрон двічі заходив у повітряний простір республіки з боку України, де тривали російські атаки.

Уперше безпілотник зафіксували об 11:20. Він рухався з боку українського села Троїцьке в напрямку села Пуркар Штефан-Водського району. Об 11:25 апарат залишив повітряний простір Молдови. Через шість хвилин він знову перетнув кордон, а об 11:32 повернувся в бік України. У повідомленні про ці два прольоти відомство не наводило даних про падіння дрона, пошкодження чи постраждалих.

За попередній тиждень Молдова зафіксувала десять повітряних інцидентів

За тижневим зведенням молдовського Міноборони, із 14 до 20 листопада військові зафіксували чотири несанкціоновані прольоти та ще чотири випадки, коли дрони вибухнули на землі. У двох інших випадках на території країни знайшли уламки безпілотників. Вісім із десяти інцидентів припали на 17 листопада. Ще два прольоти військові зареєстрували 20 листопада.

17 листопада повітряна загроза позначилася й на пасажирських рейсах. Того дня безпілотник «Герань-2» двічі перетнув кордон Молдови, а згодом дрон типу «Shahed» помітили біля столичного району Ботаніка.

Як пояснило Управління цивільної авіації Молдови, о 16:27 країна тимчасово закрила повітряний простір. Пасажирський літак, який прямував із Шарм-ель-Шейха до Кишинева, близько пів години очікував біля кордону з Румунією. О 17:03 центральний сектор відкрили для цивільної авіації, і ще два літаки змогли продовжити захід на посадку в Кишиневі.

👉 Також нагадаємо, що уранці 21 листопада російський безпілотник атакував залізничний вокзал у Кролевці Сумської області.