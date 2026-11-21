Уранці 21 листопада російський безпілотник атакував залізничний вокзал у Кролевці Сумської області. За інформацією, яку прокуратура підтвердила “Суспільному“, поранення отримали троє людей.
Про атаку та постраждалих журналістам також повідомив голова Кролевецької громади Віктор Лехман.
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Що відомо про постраждалих
За даними прокуратури, внаслідок удару поранені чоловіки віком 40 і 44 роки та 37-річна жінка. У повідомленні Суспільного не уточнюється, чи потребували вони госпіталізації та яким є їхній стан.
Влучання по залізничному вокзалу підтвердили правоохоронці. Деталі атаки встановлюють.
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Місцеве видання повідомило про уточнення кількості поранених
Згодом видання «Сумські дебати» з посиланням на Віктора Лехмана повідомило вже про чотирьох поранених у Кролевці, один із яких перебуває у тяжкому стані.
За цим повідомленням, окрім залізничної інфраструктури, пошкоджені приватні будинки: вибиті вікна та понівечені покрівлі. Комунальні служби допомагають мешканцям усувати наслідки обстрілу й обстежують територію.
👉 Також нагадаємо, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Кривий Ріг увечері 20 листопада зросла до 60 людей. Загинули працівниця екстреної медичної допомоги та семирічний хлопчик.