Уранці 21 листопада російський безпілотник атакував залізничний вокзал у Кролевці Сумської області. За інформацією, яку прокуратура підтвердила “Суспільному“, поранення отримали троє людей.

Про атаку та постраждалих журналістам також повідомив голова Кролевецької громади Віктор Лехман.

Що відомо про постраждалих

За даними прокуратури, внаслідок удару поранені чоловіки віком 40 і 44 роки та 37-річна жінка. У повідомленні Суспільного не уточнюється, чи потребували вони госпіталізації та яким є їхній стан.

Влучання по залізничному вокзалу підтвердили правоохоронці. Деталі атаки встановлюють.

Місцеве видання повідомило про уточнення кількості поранених

Згодом видання «Сумські дебати» з посиланням на Віктора Лехмана повідомило вже про чотирьох поранених у Кролевці, один із яких перебуває у тяжкому стані.

За цим повідомленням, окрім залізничної інфраструктури, пошкоджені приватні будинки: вибиті вікна та понівечені покрівлі. Комунальні служби допомагають мешканцям усувати наслідки обстрілу й обстежують територію.

👉 Також нагадаємо, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Кривий Ріг увечері 20 листопада зросла до 60 людей. Загинули працівниця екстреної медичної допомоги та семирічний хлопчик.