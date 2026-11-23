Близько двох тисяч дітей із Луганщини отримали подарункові набори в межах акції «Діти незламної України». Її організували Департамент соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб Луганської ОДА і два благодійні фонди – «Україна на долонях» та «Возз’єднання». Про підсумки акції 23 листопада повідомила Луганська обласна адміністрація.

Набори підготували для дітей віком до 17 років. До посилок поклали теплий одяг, шкарпетки й рукавички. Серед подарунків були також м’які іграшки, термокружки, канцелярське приладдя та солодощі. Родини отримували відправлення там, де нині живуть після вимушеного переїзду.

Кому передали подарунки

Серед учасників акції – діти загиблих і померлих ветеранів війни, Захисників та Захисниць України. Подарунки також надіслали дітям військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин. До акції долучили родини військових, звільнених із полону, та сім’ї, у яких батьки мають інвалідність унаслідок війни.

Набори отримали й діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з багатодітних сімей. Окреме привітання для дітей з інвалідністю підготували працівники департаменту разом із колективом Луганського обласного центру комплексної реабілітації «Відродження».

Центр долучався й до підтримки школярів перед початком навчального року. У серпні 23 дітям у «Відродженні» передали шкільні рюкзаки. Тоді ще 160 наплічників відправили поштою дітям загиблих оборонців, дітям військовополонених.

За словами директорки департаменту Оксани Волошиної, область планує продовжувати співпрацю з благодійними фондами, щоб залучати більше гуманітарної допомоги для дітей із Луганщини.

День захисту дітей в Україні відзначають 20 листопада, разом із Всесвітнім днем дитини. Цю дату встановили у травні 2025 року. Указом Президента України № 355/2025.

👉 Також нагадаємо, що у Гірській громаді передбачили одноразову грошову допомогу до новорічних свят для дітей військовослужбовців, ветеранів та інших визначених категорій оборонців. Заяви необхідно подати до 10 грудня 2026 року.