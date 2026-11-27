Частина урядів ЄС стала менш схильною поступатися адміністрації Дональда Трампа в питаннях підтримки України, оборонних закупівель і торгівлі. Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів і законодавців.

Співрозмовники видання пов’язують зміну настроїв із поразкою республіканців на проміжних виборах у США та тривалими суперечками з Вашингтоном щодо мит і допомоги Києву.

Один із дипломатів ЄС сказав, що багато побоювань європейських урядів уже справдилися. Він згадав обмежену, на його думку, американську підтримку України, незбалансовану торговельну угоду зі США та подальший тиск Вашингтона.

📢 «Вони не здаються, тож що нам втрачати?», – сказав дипломат у перекладі з англійської.

Яку допомогу Україні обговорює ЄС

За словами співрозмовників Politico, під час телефонної розмови з учасниками засідання «Коаліції охочих» у Берліні 19 листопада Трамп поставив під сумнів доцільність багатомільярдних витрат Європи на підтримку України, посилаючись на людські втрати у війні.

Володимир Зеленський, який брав участь у розмові, згодом пояснив журналістам, що не сприйняв слова Трампа як погрозу. За словами президента України, Трамп говорив, що після завершення війни європейські країни могли б витрачати ці кошти на власні потреби.

Єврокомісія запропонувала надати Україні до €45 млрд на 2027 рік. Із цієї суми до €25 млрд передбачено на військову допомогу, до €20 млрд – на підтримку держбюджету. Після саміту в Брюсселі президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що пропозицію підтримали 24 держави. Болгарія готова долучитися лише до невійськової частини. Остаточного рішення щодо позики ще немає. До цього питання лідери ЄС повернуться в грудні.

Окремо в проєкті бюджету ЄС на 2028–2034 роки збережено резерв для України обсягом близько €100 млрд у поточних цінах. Проєкт передбачає кілька форм підтримки, зокрема кредити й бюджетні гарантії. Семирічний бюджет лідери ЄС на саміті також не погодили.

Чого стосуються суперечки про закупівлі й цифровий збір

У бюджетній пропозиції Кошти передбачено можливість надавати перевагу компаніям ЄС під час фінансування стратегічних технологій. У проєкті прямо передбачено участь України, Великої Британії, Канади та країн Європейської економічної зони, що входять до Європейської асоціації вільної торгівлі, в оборонному напрямі Європейського фонду конкурентоспроможності. Для інших партнерів участь можлива за окремою угодою та на визначених умовах. За даними Politico, Вашингтон критикує запропоновані преференції в оборонній та космічній галузях.

Ще одна спірна пропозиція – збір у розмірі 3% із чистого обороту від окремих цифрових послуг, зокрема онлайн-реклами. Його пропонують застосовувати до компаній із глобальним оборотом понад €750 млн і річним оборотом від цифрової діяльності в ЄС від €50 млн. Франція підтримує ідею, а Ірландія виступає проти.