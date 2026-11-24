Україна 24 листопада закликала генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі невідкладно скасувати рішення про призначення олексія ферапонтова своїм заступником. Київ також звернувся до держав-членів МАГАТЕ, передусім до членів Ради керуючих, із закликом публічно оцінити це рішення та скористатися механізмами Статуту агентства для його перегляду. Ці вимоги МЗС і Міненерго виклали у спільній заяві.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що доручив українським дипломатам оголосити офіційний демарш і передати МАГАТЕ ноту протесту. Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter), повідомив “Укрінформ“.

📢 «Призначення російського посадовця, який перебуває під санкціями, на посаду заступника генерального директора МАГАТЕ – це абсурд».

Гроссі ще 18 листопада підтвердив намір призначити ферапонтова на брифінгу у Відні. Посада заступника генерального директора передбачає керівництво Департаментом ядерної енергетики МАГАТЕ. Пояснюючи свій вибір, Гроссі послався на фаховий досвід кандидата у сфері ядерної безпеки, повідомило Associated Press.

Чому Україна пов’язує призначення із захопленням ЗАЕС

Ферапонтов обіймає посаду заступника керівника російського «ростехнагляду». За оцінкою українських міністерств, він причетний до дій російських державних структур, спрямованих на узаконення захоплення Запорізької АЕС і поширення на неї повноважень російського регулятора. Україна застосувала до посадовця персональні санкції у лютому 2023 року указом президента № 75/2023.

⚠️Запорізька АЕС, найбільша атомна електростанція Європи, перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. У квітні 2024 року ферапонтов відвідав захоплену станцію. На цей візит звернув увагу Greenpeace у зверненні до Гроссі, копії якого організація надіслала представникам усіх 35 держав Ради керуючих МАГАТЕ ще до її листопадового засідання.

Українські міністерства вважають, що кадрове рішення підриває довіру до неупередженості агентства. У своїй заяві вони послалися на статтю VII Статуту МАГАТЕ. Вона визначає фахову компетентність і доброчесність серед головних критеріїв добору персоналу та вимагає, щоб керівник і працівники агентства діяли незалежно від зовнішніх вказівок.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено про підписання меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії.