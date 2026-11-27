У Європі з жовтня 2025-го до вересня 2026 року зафіксували на 16% більше диверсій, пов’язаних із росією, ніж за попередні 12 місяців. Водночас загальна кількість зафіксованих інцидентів, до яких дослідники також зараховують розвідувальну активність, зменшилася. Про це йдеться в дослідженні Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), оприлюдненому 26 листопада.

За висновком аналітиків, російські спецслужби покладаються на мережі посередників і завербованих виконавців. Більшість операцій і далі виконують люди без спеціальної підготовки, проте частина виконавців набула досвіду. У дослідженні зазначено, що інциденти з підпалами й вибухівкою стали приблизно вдвічі частішими.

📢 «Арешти усувають посередників, але навряд чи зможуть стримати російські розвідувальні служби, які ними керують», – йдеться у звіті в перекладі з англійської.

Автори вважають, що європейські правоохоронці та спецслужби стали частіше зривати окремі операції. Водночас IISS поки не бачить доказів, що ці заходи змусили кремль відмовитися від диверсій як засобу тиску. За оцінкою інституту, кампанія завдала шкоди інфраструктурі та збільшила витрати на її захист, але не зупинила європейську підтримку України.

Чому під загрозою Німеччина та Польща

За оцінкою IISS, Німеччина та Польща, ймовірно, й надалі залишатимуться основними цілями. Їхні транспортні, логістичні та промислові мережі відіграють важливу роль у постачанні допомоги Україні. Упродовж досліджуваних 12 місяців критична інфраструктура була ціллю більш ніж половини зафіксованих інцидентів. Серед найчастіше атакованих секторів – оборонна промисловість, транспорт та енергетика.

Ще 24 листопада британська Національна служба захисної безпеки, яка входить до складу MI5, і Міністерство оборони Великої Британії попередили компанії, що постачають обладнання українським військовим, про посилення загрози диверсій. Попередження поширюється і на підприємства, які працюють у цих ланцюгах постачання.

Тим часом за результатами опитування The Berlin Pulse, проведеного у вересні, 82% опитаних у Німеччині вважають росію військовою загрозою.

👉 Також нагадаємо, що розмови про перебудову європейської безпеки дають путіну змогу відкладати припинення вогню в Україні. Так російську переговорну тактику оцінює колишній прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.