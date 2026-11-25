Вона залишилася на Луганщині у 2014 році, виховує сина з проукраїнськими поглядами й відмовлялася отримувати російський паспорт. Але зрештою поступилася вимогам окупантів. Що змушує людей ухвалювати такі рішення і чи справедливо називати їх зрадниками?

За словами нашої співрозмовниці Галини, у 2023 році на батьківських зборах в одній зі шкіл окупованої Луганщини оголосили вимогу: якщо батьки не отримають російські паспорти, з 1 вересня їхніх дітей не допустять до навчання.

Галина з чоловіком до останнього відкладали оформлення російських документів — сподівалися, що Україна ось-ось повернеться і все ще можна перечекати. Та після шкільного ультиматуму побоювалися, що син, який до того ж потребує регулярної медичної допомоги, залишиться без навчання, а згодом й без лікування. Зрештою подружжя отримало російські паспорти.

Галина живе в невеликому шахтарському місті на Луганщині, яке перебуває під російською окупацією з 2014 року. Вона каже, що не підтримує росію, чекає на повернення України й водночас не збирається залишати свій дім.

У першій історії спецпроєкту «Свої, але винні?» ми розповідали про луганця Петра, для якого за роки окупації питання національної належності багато в чому втратило сенс. Галина має інші погляди: вона намагається зберегти українську ідентичність своєї родини, хоча вже багато років живе за правилами, встановленими окупантами.

Її історія — про рішення, які спочатку здавалися тимчасовими, але з роками визначили майже все подальше життя.

Ім’я героїні змінено. Назву міста та окремі подробиці життя родини не розголошуємо з міркувань безпеки. Відповіді відредаговано без зміни змісту.

«Для нас інше місто як інша планета»

Галина з чоловіком створили родину, коли обом було близько тридцяти. Довго чекали на дитину. А коли народився син, з’ясувалося, що він має проблеми зі здоров’ям і потребує лікування.

Галина: — Коли з’явився синочок, я була вся зосереджена тільки на ньому та лікуванні, постійно шукала якихось лікарів, радилася. Він народився з невеликими вадами, і не можна було втрачати час, поки був хоч маленький шанс щось виправити. Чоловік працював, батьки допомагали.

Чоловік працював у вугільній промисловості, будував кар’єру. Поруч жили батьки, родичі, друзі. Було власне житло, господарство. Виїжджати кудись родина не планувала.

Ірта-fax: — Ви тоді взагалі уявляли, що колись доведеться залишити рідне місто?

Галина: — Ну, може, колись і були в молодості думки, але я ніколи не мріяла жити у великому місті чи взагалі десь далеко від дому. У мене велика родина, у батьків господарство, та і я більше сільська дівчина.

Саме місто вже задовго до війни переживало не найкращі часи: підприємства закривалися, знайти добре оплачувану роботу ставало дедалі складніше, а молодь шукала перспектив у Луганську, Харкові або за межами України.

Ірта-fax: — Як до подій 2014 року люди ставилися до України, до місцевої влади? Чого чекали від держави?

Галина: — Владу часто сварили, десь ненавиділи. З колись успішного та багатого регіону ми поступово перетворилися на депресивний — підприємства закривалися, нічого не будувалося. Шахти теж банкрутували та закривалися. З водою проблеми були постійні – бувало й тижнями не було на верхніх поверхах, ліфти майже всі були розкрадені, опалення в місті повністю ліквідували.

Однак Галина не вважає довоєнне життя суцільною бідністю. Люди працювали, тримали господарство, їздили на заробітки. Дехто повертався з росії з грошима, яких удома за такий самий час заробити не вдавалося.

Галина: — Звісно, сподівалися, що стане краще. Але так — владою багато хто був не задоволений і багато хто дивився в бік росії. Особливо коли хтось за рік — два роботи в Москві приїжджав та купував квартиру чи машину…

Поруч була росія: там жили родичі, працювали знайомі. Київ із його політичними суперечками здавався багатьом далеким від щоденних проблем шахтарського містечка. У 2014 році цим невдоволенням і недовірою скористалася російська пропаганда.

«Це вже згодом мізки стали на місце»

Галина: — Спочатку були тільки розмови — якісь чутки, тривожні новини. У те, що показували по українському телебаченню, вже мало хто вірив. Майдан був чимось не дуже зрозумілим для більшості, ходили чутки, що приїдуть мститися нам, убивати й все таке.

Згодом почалися бої в Луганську. Звідти виїжджали люди, розповідали про війну. У місті Галини з’явилися озброєні формування, а місцеве керівництво, за її словами, перейшло на бік проросійських сил.

Частина мешканців підтримувала те, що відбувалося: хтось справді вірив, що росія принесе краще життя, хтось боявся українських військових і вигаданих пропагандою «бандерівців». Були й ті, хто просто намагався не втручатися.

Ірта-fax: — Чому, на вашу думку, частина місцевих мешканців підтримала те, що відбувалося? А як до цього ставилися ви з чоловіком?

Галина: — У маленьких містах усі одне одного знають, чутки розлітаються миттєво. І люди повірили в усе це. Ну і те, що Майдан вважали тут чимось ворожим. Та й з мовою теж — достатньо було пустити чутку, що прийдуть «бендерівці», все заберуть та змусять бути рабами… Це все так згадуєш — і не розумієш, як воно взагалі могло таке статися, як люди в це повірили… Але так є.

Галина не намагається переконати нас, що вже тоді все розуміла й одразу мала чітку позицію.

Галина: — Ми, якщо чесно, довго були в підвішеному стані та не розуміли. Це зараз воно все ясно, тоді важко було зрозуміти, хто правий, хто друг, а хто ворог. Та й не було навіть думок про оце розділення раніше — на Україну та росію. Ми ж тут — як рукою сягнути, там у багатьох рідні живуть. Повірити в злих «бандерівців» було набагато легше, ніж у те, що росіяни будуть бомбити твоє місто. Це вже згодом, як то кажуть, мізки стали на місце.

Тим часом люди, які відкрито виступали проти захоплення влади, почали стикатися з погрозами й переслідуваннями. Галина згадує знайому, яка на мітингу виступила проти того, що відбувалося. Після розмови з представниками нової «влади» жінка залишилася без колишньої роботи. Родина Галини зрештою вирішила перечекати.

Галина: — Те, що це окупація, ми зрозуміли не відразу. Думали, ось ще трошки — і наведуть порядок, усе стихне. А воно ось як вийшло…

Ірта-fax: — Ви тоді думали про виїзд? Обговорювали це в родині?

Галина: — Думали, але для нас інше місто як інша планета здавалося… Тут батьки, господарство, город — це і їжа, і гроші на всю зиму для них і для нас теж. Та й незрозуміло було, куди взагалі їхати. Просто все кинути й у нікуди з малою дитиною.

У місті, за словами жінки, не було таких масштабних руйнувань, як у деяких інших населених пунктах Луганщини. З часом чоловік втратив роботу за фахом. Довелося шукати інші заробітки. Галина повернулася на попереднє місце роботи, хоча зарплата була мізерною. Допомагали батьки.

Галина: — Майже як у 90-ті, можна сказати. У принципі, до всього звикаєш.

Так минали роки. Те, що спочатку здавалося тимчасовим, поступово ставало звичним життям.

Дві жінки, які боялися одна одної

Ірта-fax: — Як ви зустріли 24 лютого 2022 року? Як реагували люди навколо вас?

Галина: — Страх та нерозуміння. У мене друзі є в Україні, я просто в шоці була. Але хтось навіть радів — усі ці три дні, повернемо своє… Ну як можна радіти, коли летять ракети та людей вбивають? Це ж жах.

Галина намагалася не сперечатися з прихильниками росії. Та й узагалі уникала розмов про війну, навіть із людьми, яких давно знала.

Якось розговорилася з колегою, яку роками вважала прихильницею росії. З’ясувалося, що та теж підтримує Україну й так само боялася необережним словом видати свої погляди. Виявилося, обидві жінки тривалий час остерігалися одна одної.

Галина: — Я не знаю точно, як жили у сталінські часи, але здається, що ось так, як зараз ми: не дай Боже щось скажеш — і тебе ворогом народу зроблять…

Ще одним страхом стала примусова мобілізація чоловіків до підконтрольних росії збройних формувань. Родина Галини намагалася вберегти від цього чоловіка.

Галина: — У нас багато хто так робив, тут і на вулиці відловлювали, і по хатах ходили, і з роботи забирали. Усе було. Я і зараз цього боюся.

До постійної тривоги додавалися проблеми зі здоров’ям сина: дитині потрібні обстеження та консультації спеціалістів, яких у невеликому місті бракує. Не завжди вдавалося знайти й необхідні ліки.

Галина: — Я дуже боялася спочатку, що тут узагалі все закриють і нічого працювати не буде… Особливо коли лікарні поранених почали приймати. Зараз повводили СНІЛСи, все під росію поробили, але, якщо чесно, воно особливо нічого не змінилося — проблеми ті ж самі. (ред.: СНІЛС — російський страховий номер, який використовують, зокрема, для оформлення державних і соціальних послуг.)

А згодом у школі сина виникла інша проблема.

«Я його похвалила за сміливість, але…»

Удома з сином говорили про Україну, про війну, про те, що відбувається навколо. Галина розуміла, що в школі дитині розповідають зовсім інше.

Ірта-fax: — Як ви говорите із сином про Україну, росію та війну?

Галина: — Дитина чує, про що розмовляють батьки, як у родині що обговорюють, як ставляться, і на цьому досвіді формує і своє світосприйняття. Ми говоримо про справедливість, про війну теж, і я завжди пояснюю так, як розумію сама. І так, це не відповідає тому, що пишуть у його підручнику, — і ми це теж обговорюємо, він розуміє.

Та поза домом син спілкується з однокласниками, учителями, іншими дітьми. Далеко не всі вони поділяють погляди його родини.

Галина: — Я не хочу, щоб мою дитину цькували через те, що він не такої думки, як інші. Хоча, повірте, тут багато хто не підтримує дій росії, навіть викладачі. Але…

Одного разу хлопець на уроці висловив свою думку про російську агресію проти України. Після цього Галину викликали до школи. За її словами, вчителька боялася, що про випадок дізнається вище керівництво й у неї самої виникнуть проблеми.

Ірта-fax: — Ви поговорили із сином після цього? Що йому сказали?

Галина: — Так, ми поговорили. Я його похвалила за сміливість, але пояснила, що краще тримати все при собі, що зараз це небезпечно…

Галина не хоче, щоб син боявся мати власну думку, але й не може не думати про те, чим для нього можуть закінчитися відверті висловлювання. Останнім часом вона помічає, що хлопець став більш замкненим. Не знає, чи це підлітковий вік, стан здоров’я, чи вплив середовища, у якому він росте.

Галина: — Легше, мабуть, коли не виділяєшся і робиш те, що від тебе очікують, думаєш «правильно»… Я не знаю. Думаю, він уже достатньо дорослий, щоб мати власні погляди та вирішити, як йому жити в цьому суспільстві, або вивчитися та зробити все можливе, щоб виїхати звідси.

Паспорт, якого не хотіли

Після звільнення українськими військовими частини захоплених росією територій у 2022 році Галина з чоловіком знову почали сподіватися, що Україна незабаром повернеться й до них. Оформлювати російські паспорти не поспішали. До документів так званої «лнр» ставилися як до тимчасових папірців, а от отримання російського паспорта сприймали зовсім інакше.

Галина: — Ми й досі віримо, що Україна повернеться. Але паспорт росії — для нас це була як межа, яку до останнього не хотілося перетинати. Це як відмовитися від того, у що віриш, та прийняти невідворотне. І якщо «лнрівські» документи вважали просто папірцем тимчасовим, то тут уже було зрозуміло, що це як клеймо.

Та у 2023 році, за словами Галини, у школі батькам оголосили нові вимоги.

Галина: — Якщо у батьків не буде російських паспортів, 1 вересня дитину можете не приводити — йому не дозволять вчитися. Така ж історія з медициною й виплатами.

До цього, за словами Галини, родині ще не відмовляли в навчанні чи лікуванні через відсутність російських документів. Діяв перехідний період. Але Галина не хотіла ризикувати можливістю лікувати й навчати сина.

У травні 2023 року Луганська обласна військова адміністрація повідомляла, що батьків випускників викликали до шкіл і вимагали оформити російські паспорти дітям. Інакше школярів погрожували не допустити до іспитів. У серпні ЛОВА повідомила про нову хвилю примусової паспортизації підлітків. Окупаційна влада вимагала паспортизувати дітей віком від 14 до 18 років до 1 жовтня. Дітям погрожували недопуском до навчання, батькам — припиненням соціальних виплат.

Ці повідомлення стосувалися вимог до документів школярів. Галина ж розповідає про вимогу оформити паспорти саме батькам. Незалежно підтвердити конкретні слова, сказані на зборах у школі її сина, редакції не вдалося, проте описаний жінкою спосіб тиску був частиною значно ширшої політики.

У доповіді про порушення прав дітей в Україні, оприлюдненій у березні 2025 року, Управління Верховного комісара ООН із прав людини задокументувало, що окупанти ставили доступ до освіти, медичної допомоги та соціального забезпечення в залежність від наявності російського громадянства. Серед наведених прикладів — свідчення матері трьох дітей, родині якої довелося оформити російські документи, щоб жінка могла працювати, діти — відвідувати школу, а сім’я — отримувати соціальні виплати.

З подібними ситуаціями стикаються й фахівці Української мережі за права дитини (УМПД), які допомагають дітям та їхнім родинам виїжджати з окупації. Про досвід організації «Ірта-fax» розповіла кейс-менеджерка громадської спілки УМПД Інна Усаченко.

Інна Усаченко: — У нашій практиці були випадки, коли батьки тривалий час відмовлялися від отримання російських паспортів і намагалися якомога довше відтермінувати цей процес. Але в умовах окупації уникнути примусової паспортизації дуже складно через систематичний тиск з боку окупаційної влади. Тож майже всі, кому ми допомогли виїхати з окупації, мали російські паспорти.

Наскільки небезпечною може бути відмова від російських документів, показує історія хлопця, якому УМПД допомогла залишити окупацію.

Інна Усаченко: — За час роботи нашої команди, яка допомогла повернутися більш ніж 450 дітям і молодим людям, був лише один випадок виїзду з окупації без російського паспорта. Хлопець спочатку намагався виїхати самостійно, але через відсутність російських документів його затримали співробітники ФСБ. Пів року його утримували та допитували. На щастя, хлопцеві вдалося виїхати з окупації, і зараз він перебуває на підконтрольній Україні території.

Історія цього хлопця показує, якими небезпечними можуть бути спроби залишити окупацію без російських документів. Водночас дані УМПД стосуються лише людей, яким допомагала її команда, і не описують ситуацію всіх жителів окупованих територій.

Ірта-fax: — Які форми тиску на батьків через дітей ви документували або спостерігали під час роботи з родинами, що перебували в окупації? Зокрема, чи використовували окупанти доступ до освіти, медичної допомоги або соціальних виплат як засіб примусу до отримання російських документів?

Інна Усаченко: — Окупаційна влада використовує доступ до базових послуг як один з інструментів примусової паспортизації. Наприклад, якщо дитина відвідує школу чи дитячий садок, від її батьків вимагають наявності російських паспортів. Якщо дитина не відвідує заклад освіти, батькам можуть погрожувати її вилученням із родини. Наявність російського паспорта також є умовою отримання медичної допомоги та соціальних виплат. Таким чином, батьків змушують отримувати російські документи, щоб вони могли забезпечувати базові потреби свої та дітей. Але навіть наявність російського паспорта не гарантує доступу до медичної допомоги. Нам відомі десятки випадків, коли люди в окупації не могли її отримати, особливо в невеликих населених пунктах, де відмову пояснювали словами: «у нас все для військових».

Ірта-fax: — Чи відомі вам випадки, коли родини з дітьми з інвалідністю опинялися перед вибором між відмовою від російських документів і доступом до необхідних дитині послуг? Як такі обставини впливали на рішення батьків?

Інна Усаченко: — Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, відмова від отримання російських документів може означати втрату доступу до необхідної медичної допомоги та соціальних виплат. За таких обставин батьки фактично не мають вибору й вимушені отримувати російські паспорти, щоб забезпечити потреби дитини та її належний догляд.

Галина з чоловіком зрештою оформили російські паспорти. Вони не хотіли ризикувати навчанням сина, доступом до медичної допомоги та соціальними виплатами. Водночас за словами жінки, навіть після отримання документів проблеми з лікуванням дитини залишилися. Сама ж Галина пояснює своє ставлення до російського паспорта так:

Галина: — Так, у мене російський паспорт і я не підтримую росію. Може, тут я й не можу про це відкрито говорити, але так є.

Одні виїхали, інші залишилися

Раніше «Ірта-fax» уже розповідав про 450 дітей і молодих людей, яким УМПД допомогла повернутися з окупації та депортації. Серед них була й родина, у якій матері погрожували забрати доньку через відмову віддати її до російського дитсадка. Жінці з дітьми зрештою вдалося виїхати й возз’єднатися з чоловіком, який пережив російський полон.

Галина також боїться за майбутнє сина, але сама залишати рідне місто вже не хоче.

Ірта-fax: — Чи розглядали ви можливість виїхати після початку повномасштабної війни?

Галина: — Ну, після 22-го — ні. Їхати під обстріли в Україну чи куди? Не хочу я вже тікати, доживемо як є, хоча б дитину в люди вивести. Де ми кому потрібні? Бідні, вже немолоді, з хворою дитиною-підлітком?

Після початку повномасштабної війни виїзд з окупованих територій став складнішим. Деяким родинам доводилося долати тривалий шлях через росію, проходити перевірки силовиків, шукати безпечний маршрут і людей, яким можна довіряти. З такими труднощами у своїй роботі стикається й команда УМПД.

Ірта-fax: — З якими перешкодами стикаються родини, що намагаються виїхати з окупованих територій?

Інна Усаченко: — Однією з основних перешкод для виїзду з окупації є страх, який посилює російська пропаганда. Через обмежений доступ до достовірної інформації люди часто не знають, яким є життя на підконтрольній Україні території. В окупації їм нав’язують думку, що в Україні на них не чекають, що їх покарають за отримання російського паспорта, а повнолітніх хлопців мобілізують одразу після повернення.

Інна Усаченко пригадує випадок із практики УМПД, коли хлопець через страх відмовився від виїзду буквально за годину до запланованої поїздки.

У Галини ж ситуація інша. Вона навіть не планує виїжджати: тут її дім, поруч живуть рідні. Син потребує медичного нагляду, а літня мати — постійного догляду. Якби родина вирішила залишити окупацію, на новому місці довелося б шукати житло, лікарів для сина та розв’язувати питання догляду за матір’ю.

Допомогу з частиною цих питань в Україні пропонують дітям і молодим людям, які повертаються з окупації. На брифінгу Bring Kids Back UA 19 листопада Кирило Лапко з Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей розповів, що для дітей і молодих людей після повернення складають індивідуальні плани супроводу. Вони передбачають допомогу з документами, медичними послугами, навчанням, тимчасовим розміщенням і пошуком довгострокового житлового рішення. Але наявність такої підтримки ще не означає, що для конкретної родини всі проблеми будуть вирішені. Особливо коли потрібні не кілька днів прихистку, а постійне житло, лікування дитини та догляд за літньою людиною.

Ірта-fax: — Чому ви все-таки вирішили залишитися?

Галина: — Ми залишилися з багатьох причин. І так — страх бути нікому не потрібними в чужому місті, без грошей, рідних та будь-якої підтримки, маючи все, що нажили ми та наші родини тут… Як усе покинути й податися в нікуди?…

Запитання Галини «Де ми кому потрібні?» навряд чи чуже тим, хто сам пережив вимушене переселення. Люди залишали домівки, роботу, господарство, рідних. Виїжджали з дітьми, хворими батьками, без заощаджень і певності, що зможуть облаштуватися на новому місці. Для частини переселенців пошук постійного житла та стабільної роботи залишається проблемою й сьогодні.

Галина не заперечує, що свого часу її родина могла зробити інший вибір, але вони залишилися, і за наступні роки виїзд став для неї ще складнішим рішенням. Це не означає, що життя в окупації безпечніше. Водночас і її побоювання не можна просто відкинути як виправдання — адже труднощі, яких вона боїться, добре знайомі людям, які вже були змушені починати життя заново.

Чи є російський паспорт зрадою за законом?

У суперечках про українців, які залишилися в окупації, слово «зрада» часто звучить як звинувачення, але моральний осуд і кримінальна відповідальність — різні речі.

Українське законодавство враховує обставини, за яких громадяни отримують російські документи на тимчасово окупованих територіях. Так частина шоста статті 5 Закону України про правовий режим на тимчасово окупованій території передбачає, що примусове автоматичне набуття російського громадянства не визнається Україною та не є підставою для втрати українського громадянства.

Від 16 січня 2026 року діють і нові положення статті 19 Закону України «Про громадянство України». За ними набуття громадянства держави-агресора на тимчасово окупованій території загалом не вважається добровільним, навіть якщо людина подавала відповідну заяву чи клопотання. Закон також передбачає винятки, зокрема для осіб, чиї дії спрямовані на пропаганду війни, публічну підтримку російської агресії або створюють загрози національній безпеці України. Водночас питання кримінальної відповідальності регулює Кримінальний кодекс. Його статті 111 та 111-1 встановлюють відповідальність за державну зраду та колабораційну діяльність — конкретні дії, визначені законом.

Саме отримання російського паспорта не становить окремого складу цих злочинів.

Це не означає, що проживання в окупації чи наявність примусово оформлених документів автоматично звільняє людину від відповідальності за інші вчинки. Вирішальне значення мають конкретні дії та обставини, за яких їх вчинено. Іншими словами, паспорт сам по собі не доводить ані зради, ані відсутності відповідальності за можливі злочини.

Для Галини це питання має ще один, особистий вимір: вона не вважає себе прихильницею росії, але розуміє, чому в людей, які виїхали, може скластися зовсім інша думка про тих, хто залишився.

«Я б теж так вважала, якби жила не тут»

Українська мережа за права дитини працює з родинами й після їхнього повернення. Фахівці організації допомагають дітям долати освітні втрати, організовують психологічну підтримку, супроводжують адаптацію. Інна Усаченко розповідає, що серед людей, яким допомагала організація, були й ті, хто після повернення стикався з осудом через роки життя в окупації.

Інна Усаченко: — У нашій практиці траплялися випадки, коли люди після повернення з окупації стикалися з нерозумінням чи осудом. Такі ситуації не є повсюдними, але вони можуть ускладнювати процес адаптації та негативно позначатися на емоційному стані людини.

Проблеми виникають і в дітей. Наприклад, через акцент чи недостатнє володіння українською мовою, яку вони роками майже не мали можливості вивчати. Та навіть після повернення відчуття небезпеки не завжди зникає.

Інна Усаченко: — Крім того, після повернення люди часто відчувають підвищену тривожність і мають труднощі з довірою до інших. Адже в умовах окупації їм доводилося приховувати свої погляди та наміри виїхати, побоюючись переслідувань з боку окупаційної влади. Навіть після повернення відчуття небезпеки може зберігатися.

Ці слова перегукуються з розповіддю Галини, проте є й інший погляд. Для людей, які через війну втратили домівки та були змушені починати життя заново, рішення залишитися в окупації й отримати російські документи може виглядати зовсім інакше.

Ірта-fax: — Як ви ставитеся до можливого осуду з боку людей, які виїхали з окупації та втратили свої домівки? Чи розумієте їхню позицію?

Галина: — Звісно, розумію. Якби ми виїхали, ми б теж усе втратили. Це справді важке питання, і не мені когось засуджувати чи виправдовуватися.

За дванадцять років окупації Галина з чоловіком втратили звичний уклад життя й можливість відкрито висловлювати свої переконання. Та вони зберегли будинок, родина поруч, чоловіка не забрали воювати. У них є їжа, дах над головою, син ходить до школи. Галина сама порівнює своє становище з долями людей, яким пощастило значно менше.

Галина: — Я не кажу, що ми праві, а інші — ні. Нам у певному розумінні пощастило: до нас не прилетіла ракета у двір, близькі живі, на війну не забрали, ми маємо що їсти й де жити. І, може, порівняно з багатьма ми справді зрадники, які прийняли окупацію. Але це наше життя, життя нашої дитини, і ми ось є такі й живемо так.

А потім додає:

Галина: — Я добре розумію, чому це можуть вважати зрадою. Я б теж так вважала, якби жила не тут.

Можливо, саме в цій фразі найкраще видно, наскільки різним став досвід людей, які до війни жили поруч. Одні роками винаймають житло в чужих містах, намагаються відновити втрачене й не знають, чи повернуться колись додому. Інші залишилися, змушені пристосовуватися до окупаційних порядків, приховувати власні погляди та ухвалювати рішення, за які можуть почути звинувачення вже від своїх.

Ці обставини не роблять усі рішення правильними, але й однакової відповіді на запитання «Чому ви залишилися?» для всіх немає.

Правові наслідки конкретних дій визначає закон, а от суперечки про справедливість навряд чи закінчаться навіть після повернення окупованих територій.

«У мене вже все перегоріло»

На початку розмови Галина згадувала, що у 2014 році не відразу розібралася в подіях. Ми запитали, чи був момент, коли її ставлення до росії остаточно змінилося.

Галина: — Мені важко сказати, це все відбувалося поступово. Та й інформація спочатку була однобока, це вже згодом почали спілкуватися з друзями та знайомими, щось в інтернеті читати, щось розповідали. Ми правда вірили, що все це ненадовго, і сподівалися спочатку просто перечекати, нікуди не лізти, зберегти те, що маємо. А потім уже, мабуть, звикли.

За дванадцять років її ставлення до окупації змінилося, але бажання залишатися вдома — ні. Галина каже, що вже не хоче нікому доводити власну правоту.

Галина: — Я не хочу вже нічого нікому доводити чи пояснювати — я просто хочу спокійно жити та не думати, що завтра може прилетіти якась ракета або хто зрештою правий… У мене вже все перегоріло.

Ірта-fax: — А самі поїхали б сьогодні, якби з’явився безпечний і реальний варіант для всієї родини?

Галина: — Щодо родини — ми навряд чи будемо виїжджати, поки тут ще є можливість жити. Я не хочу кидати власний дім, моїх рідних.

Проте майбутнє сина Галина уявляє інакше.

Галина: — Я хочу, щоб у сина була можливість ухвалювати рішення самостійно й не боятися, що його покарають чи переслідуватимуть за власні переконання. І якщо він вирішить поїхати — я його підтримаю.

Повернення України вона досі чекає, хоча тепер боїться, що до того часу від їхнього міста вже мало що залишиться.

Галина: — Я боюся, що наше місто просто знищать, і це головний страх повернення України…

За роки окупації Галина навчилася обережно говорити про свої переконання, пояснювати синові, чому навіть правду іноді небезпечно вимовляти вголос, і жити з документами держави, яку не підтримує. Вона не називає свій вибір єдино правильним і розуміє, що люди, які виїхали, можуть оцінювати його зовсім інакше.

У 2014 році Галина з чоловіком вирішили залишитися вдома, зокрема й заради маленького сина. Тепер вона готова підтримати його, якщо він зробить інший вибір. Можливо, він колись поїде з міста, яке батьки вирішили не залишати. І зможе сам вирішувати, де жити, що говорити та у що вірити — без страху, що за це доведеться відповідати перед чужою владою.

«Цей матеріал створено за підтримки ГО “Детектор медіа” в межах проєкту “Зміцнення незалежних медіа та інформаційної стійкості в Україні”, що фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю його авторів і не обов’язково відображає позицію ГО «Детектор медіа» та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини».