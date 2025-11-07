ЄС скасовує багаторазові візи для громадян росії

Єврокомісія ухвалила рішення про запровадження жорсткіших візових правил для громадян росії, що передбачає повне скасування багаторазових віз. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в п’ятницю, 7 листопада.

📢 «Відтепер громадяни росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Це означає, що громадяни росії повинні будуть подавати заявку на нову візу щоразу, коли планують подорожувати до ЄС», — зазначили в ЄК.

Рішення пояснюють необхідністю частіших перевірок, які дадуть змогу зменшити потенційні ризики для безпеки.

📢 «Незаконне вторгнення росії в Україну створило найнебезпечнішу безпекову ситуацію в Європі за десятиліття. Зараз ми стикаємося з безпрецедентними інцидентами, пов’язаними з дронами та саботажем на нашій землі. Ми маємо обов’язок захищати наших громадян. Тепер до громадян росії, які запитують візу для поїздки до ЄС, застосовуватимуться суворіші правила. Подорож до ЄС та вільне пересування в його межах – це привілей, а не даність», — заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпеки Кая Каллас.

Хенна Вірккунен, виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань безпеки та демократії, нагадала, що ЄС поступово обмежує в’їзд росіян з початку агресії проти України.

📢 «Подальше обмежуючи візові правила, ми робимо додатковий і необхідний крок для захисту безпеки Європейського Союзу та його громадян», — наголосила вона.

Єврокомісар із внутрішніх справ Магнус Бруннер уточнив, що всі заяви громадян рф тепер проходитимуть посилені перевірки та контроль.

Водночас у Брюсселі підкреслили, що нові правила передбачають винятки для окремих категорій — незалежних журналістів і правозахисників. Це дозволить зберегти єдиний підхід до подання візових заявок у державах-членах та уникнути обходу обмежень.

📢 «Це рішення ґрунтується на спільній оцінці держав-членів у межах місцевої співпраці Шенгенської зони в росії та після схвалення всіма країнами ЄС у Візовому комітеті», — резюмували в Єврокомісії.

