П’ятниця, 7 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЄС скасовує багаторазові візи для громадян росії

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС скасовує багаторазові візи для громадян росії

Єврокомісія ухвалила рішення про запровадження жорсткіших візових правил для громадян росії, що передбачає повне скасування багаторазових віз. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в п’ятницю, 7 листопада.

📢 «Відтепер громадяни росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Це означає, що громадяни росії повинні будуть подавати заявку на нову візу щоразу, коли планують подорожувати до ЄС», — зазначили в ЄК.

Рішення пояснюють необхідністю частіших перевірок, які дадуть змогу зменшити потенційні ризики для безпеки.

📢 «Незаконне вторгнення росії в Україну створило найнебезпечнішу безпекову ситуацію в Європі за десятиліття. Зараз ми стикаємося з безпрецедентними інцидентами, пов’язаними з дронами та саботажем на нашій землі. Ми маємо обов’язок захищати наших громадян. Тепер до громадян росії, які запитують візу для поїздки до ЄС, застосовуватимуться суворіші правила. Подорож до ЄС та вільне пересування в його межах – це привілей, а не даність», — заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпеки Кая Каллас.

Хенна Вірккунен, виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань безпеки та демократії, нагадала, що ЄС поступово обмежує в’їзд росіян з початку агресії проти України.

📢 «Подальше обмежуючи візові правила, ми робимо додатковий і необхідний крок для захисту безпеки Європейського Союзу та його громадян», — наголосила вона.

Єврокомісар із внутрішніх справ Магнус Бруннер уточнив, що всі заяви громадян рф тепер проходитимуть посилені перевірки та контроль.

Водночас у Брюсселі підкреслили, що нові правила передбачають винятки для окремих категорій — незалежних журналістів і правозахисників. Це дозволить зберегти єдиний підхід до подання візових заявок у державах-членах та уникнути обходу обмежень.

📢 «Це рішення ґрунтується на спільній оцінці держав-членів у межах місцевої співпраці Шенгенської зони в росії та після схвалення всіма країнами ЄС у Візовому комітеті», — резюмували в Єврокомісії.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз розглядав можливість повної заборони на в’їзд для російських туристів у межах 19-го пакету санкцій.

👉 Також раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що Індія майже повністю відмовилася від закупівлі російської нафти.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

СБС ЗСУ здійснили глибокі удари по російських енергооб’єктах

ВІЙНА

Генштаб: на Покровському напрямку – третина всіх боїв, ворог активний сьогодні на Куп’янському

ВІЙНА

В Україні ліквідували 14 шахрайських call-центрів

КРИМІНАЛ

Стефанишина заявила про «позитивні» результати щодо Tomahawk

ВАЖЛИВО

163 бої на фронті: найгарячіше на трьох напрямках – карта від Генштабу

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 144 боєзіткнення: ЗСУ знешкодили понад сотню окупантів на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Україна очікує зростання врожаю у 2025 році на 6% — Мінекономіки

ЕКОНОМІКА

Після атаки дронів Туапсинський НПЗ призупинив переробку нафти

ВІЙНА

СБУ навчає школярів Луганщини розпізнавати вербувальників ФСБ

ОСВІТА

Над військовою базою з ядерною зброєю в Бельгії невідомі дрони

ПОДІЇ

Рютте про засідання путіна: «Не бачу сенсу реагувати на його шоу»

ВАЖЛИВО

Зеленський завойовує симпатії виборців Трампа – WSJ

ПОЛІТИКА

Фейк: Bloomberg опублікували інфографіку, де показали, як Зеленський «розграбував» Францію

СТОПФЕЙК

Україна передала Чехії учасника шахрайської мережі кол-центрів

КРИМІНАЛ

Канада виділить Україні понад $44 млн на підтримку енергетики

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"