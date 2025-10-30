Четвер, 30 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЄС готує план миру для України: два етапи, 12 пунктів і «Рада миру»

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС готує план миру для України: два етапи, 12 пунктів і «Рада миру»

Європейські партнери готують мирний план для України, що складатиметься з 12 пунктів, розподілених між двома ключовими фазами — «припинення вогню» та «переговори». Як повідомило Радіо Свобода 29 жовтня, документ, ініційований Фінляндією, отримав попередню назву «Елементи миру в Україні».

📢 У публікації наголошується, що цей документ не є повноцінною угодою і поки не пройшов погодження на рівні Євросоюзу. Його офіційно не затвердила жодна держава, тому він розглядається як робочий варіант або «чернетка».

Пункти мирного плану ЄС

План передбачає, що режим припинення вогню набуде чинності через 24 години після його прийняття сторонами. Лінія фронту при цьому буде «заморожена» у тому вигляді, в якому вона перебуватиме на момент домовленості.

☝️ Для контролю за виконанням угоди передбачається залучення США. Моніторинг режиму тиші планують здійснювати під американським керівництвом із використанням супутникових технологій, безпілотників та інших систем спостереження.

Також у межах першої фази очікується підписання «пакту про ненапад» між Україною та росією. Він передбачає, що москва припинить удари по території України, а Київ утримається від спроб звільнення окупованих регіонів військовим шляхом — зокрема, частин Донбасу, Криму, Херсонської та Запорізької областей.

Особлива увага приділяється Запорізькій АЕС. Її планують передати під управління нейтральної третьої сторони, після чого можуть розпочатися перемовини про повернення станції під контроль України.

Європейський проєкт також передбачає «заходи зі зміцнення довіри». Йдеться про вибіркове скасування окремих санкцій, якщо припинення вогню зберігатиметься протягом узгодженого часу.

Серед інших пунктів — можливість повернення росії до міжнародних інституцій, зокрема Ради Європи та Міжнародного олімпійського комітету, з яких її було виключено після повномасштабного вторгнення.

Однією з найобговорюваніших ідей є створення «Ради миру» під головуванням Дональда Трампа. Цей орган нібито здійснюватиме нагляд за реалізацією остаточного мирного плану.

📢 Окремим пунктом передбачено гарантії безпеки для України, над якими, як зазначається, «коаліція рішучих» працює вже кілька місяців. Деталі цих гарантій поки не оприлюднені.

Дев’ятий пункт документа стосується діалогу між Києвом і москвою, який має бути спрямований на «посилення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мов, культур і релігій». Десятий пункт передбачає початок переговорів щодо управління окупованими територіями.

У подальших положеннях плану міститься ініціатива створення фонду відновлення України. Для його фінансування пропонується використати заморожені російські активи.

📢 Завершальний дванадцятий пункт передбачає поступове скасування санкцій проти росії у міру реалізації домовленостей, а також розробку механізму компенсацій воєнних збитків. Для цього можуть бути використані понад 200 мільярдів євро заморожених російських коштів.

Окремо документ передбачає механізм швидкого реагування: у разі нового нападу росії на Україну всі скасовані санкції автоматично повертаються.

Нагадаємо

☝️ Минулого тижня коаліція західних держав повідомила про роботу над окремим п’ятипунктовим планом, який охоплює питання енергоресурсів, заморожених активів та зміцнення української протиповітряної оборони.

Шостий президент України Володимир Зеленський нещодавно підтвердив, що Україна та європейські лідери планують обговорити питання припинення вогню протягом тижня або десяти днів. Водночас глава держави зауважив: «Скептично ставлюся до того, що путін буде готовий прийняти будь-який мирний план».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія всьоме за жовтень атакувала газову інфраструктуру України

ВАЖЛИВО

Фейк: Міністр енергетики України заявив, що «чим менше у нас електростанцій, тим простіше їх захистити»

СТОПФЕЙК

Діти з Луганщини відвідали унікальну виставку Ukraine WOW у Києві

ЛУГАНЩИНА

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні: постраждали діти та медики

ВАЖЛИВО

Удар рф по Херсону: загинули дві жінки, постраждали діти

ВАЖЛИВО

Дональд Трамп готовий до швидкого врегулювання конфлікту в Азії

ПОЛІТИКА

Чоловік жорстоко вбив вагітну кішку веслом на Житомирщині

КРИМІНАЛ

Трамп пояснив, чому не планує зустріч із путіним

ВАЖЛИВО

російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт

ПОДІЇ

У США сперечаються щодо готовності путіна до переговорів – WSJ

ПОЛІТИКА

Фейк: Кая Каллас заявила, що Будапешт слід зробити непридатним до приїзду Путіна

СТОПФЕЙК

росія вдарила по Лозовій: без світла 25 тисяч абонентів

ВІЙНА

Білолуцька СВА приєдналася до проєкту «Пліч-о-пліч» для розвитку та відновлення громад

ЛУГАНЩИНА

Інновації в стоматології: як сучасні технології змінюють підхід до лікування зубів

СУСПІЛЬСТВО

Норвегія повідомила місце випробування росією ракети «буревісник»

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"