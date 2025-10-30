ЄС готує план миру для України: два етапи, 12 пунктів і «Рада миру»

Європейські партнери готують мирний план для України, що складатиметься з 12 пунктів, розподілених між двома ключовими фазами — «припинення вогню» та «переговори». Як повідомило Радіо Свобода 29 жовтня, документ, ініційований Фінляндією, отримав попередню назву «Елементи миру в Україні».

📢 У публікації наголошується, що цей документ не є повноцінною угодою і поки не пройшов погодження на рівні Євросоюзу. Його офіційно не затвердила жодна держава, тому він розглядається як робочий варіант або «чернетка».

Пункти мирного плану ЄС

План передбачає, що режим припинення вогню набуде чинності через 24 години після його прийняття сторонами. Лінія фронту при цьому буде «заморожена» у тому вигляді, в якому вона перебуватиме на момент домовленості.

☝️ Для контролю за виконанням угоди передбачається залучення США. Моніторинг режиму тиші планують здійснювати під американським керівництвом із використанням супутникових технологій, безпілотників та інших систем спостереження.

Також у межах першої фази очікується підписання «пакту про ненапад» між Україною та росією. Він передбачає, що москва припинить удари по території України, а Київ утримається від спроб звільнення окупованих регіонів військовим шляхом — зокрема, частин Донбасу, Криму, Херсонської та Запорізької областей.

Особлива увага приділяється Запорізькій АЕС. Її планують передати під управління нейтральної третьої сторони, після чого можуть розпочатися перемовини про повернення станції під контроль України.

Європейський проєкт також передбачає «заходи зі зміцнення довіри». Йдеться про вибіркове скасування окремих санкцій, якщо припинення вогню зберігатиметься протягом узгодженого часу.

Серед інших пунктів — можливість повернення росії до міжнародних інституцій, зокрема Ради Європи та Міжнародного олімпійського комітету, з яких її було виключено після повномасштабного вторгнення.

Однією з найобговорюваніших ідей є створення «Ради миру» під головуванням Дональда Трампа. Цей орган нібито здійснюватиме нагляд за реалізацією остаточного мирного плану.

📢 Окремим пунктом передбачено гарантії безпеки для України, над якими, як зазначається, «коаліція рішучих» працює вже кілька місяців. Деталі цих гарантій поки не оприлюднені.

Дев’ятий пункт документа стосується діалогу між Києвом і москвою, який має бути спрямований на «посилення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мов, культур і релігій». Десятий пункт передбачає початок переговорів щодо управління окупованими територіями.

У подальших положеннях плану міститься ініціатива створення фонду відновлення України. Для його фінансування пропонується використати заморожені російські активи.

📢 Завершальний дванадцятий пункт передбачає поступове скасування санкцій проти росії у міру реалізації домовленостей, а також розробку механізму компенсацій воєнних збитків. Для цього можуть бути використані понад 200 мільярдів євро заморожених російських коштів.

Окремо документ передбачає механізм швидкого реагування: у разі нового нападу росії на Україну всі скасовані санкції автоматично повертаються.

Нагадаємо

☝️ Минулого тижня коаліція західних держав повідомила про роботу над окремим п’ятипунктовим планом, який охоплює питання енергоресурсів, заморожених активів та зміцнення української протиповітряної оборони.

Шостий президент України Володимир Зеленський нещодавно підтвердив, що Україна та європейські лідери планують обговорити питання припинення вогню протягом тижня або десяти днів. Водночас глава держави зауважив: «Скептично ставлюся до того, що путін буде готовий прийняти будь-який мирний план».