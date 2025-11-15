Субота, 15 Листопада, 2025
ЄС готує новий 20-й пакет санкцій проти росії

Денис Молотов
Європейський Союз розпочав підготовку нового, вже 20-го пакета санкцій проти росії. Про це після зустрічі з міністрами оборони у Берліні заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, передає DW.

Після консультацій з німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом та іншими високопосадовцями Каллас наголосила, що союз продовжує шукати способи системно посилити економічний тиск на російську військову машину. За її словами, успіх у війнах залежить від ресурсів, і ЄС має діяти послідовно.

📢 «Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати», – сказала вона, підкресливши, що саме тому Європейський Союз повинен «продовжувати тиснути на росію санкціями».

Очільниця європейської дипломатії також звернула увагу на обмеження, які Сполучені Штати нещодавно ввели проти російських нафтових компаній. За її словами, кроки партнерів посилюють загальний ефект тиску.

📢 «Санкції працюють ефективніше, коли їх доповнює підтримка міжнародних партнерів», – наголосила Каллас.

Попри підтвердження запуску підготовки санкційного пакета, конкретні деталі вона не розкрила. Разом із тим, за інформацією євродипломатів, у фокусі обмежень можуть опинитися російські енергетичні структури та судна. Саме ті, що пов’язані з так званим російським тіньовим флотом, який активно використовується для обходу чинних санкцій.

☝️ Україна вже запропонувала включити до 20-го пакета санкцій низку російських юридичних та фізичних осіб, які продовжують отримувати прибутки від торгівлі енергоресурсами. Також Київ закликав передбачити окремі обмеження проти причетних до викрадення українських дітей.

ЄС раніше затвердив 19-й санкційний пакет 23 жовтня. Тодішні обмеження містили заборону імпорту російського СПГ: для короткострокових контрактів вона набула чинності через шість місяців, а для довгострокових буде запроваджена з 1 січня 2027 року. Крім того, список підсанкційних суден так званого тіньового флоту рф розширили ще на 117 одиниць. Загальна кількість таких танкерів збільшилась до 558.

