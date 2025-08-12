Вівторок, 12 Серпня, 2025
ПОЛІТИКА

ЄС анонсував новий пакет санкцій та додаткову підтримку України

Денис Молотов
Країни Європейського Союзу готують нові санкції ЄС проти росії та розширення допомоги українським Збройним силам. При цьому, Євросоюз залишається прихильним до мирних перемовин за участі Сполучених Штатів. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

📢 «Міністри закордонних справ ЄС сьогодні висловили підтримку крокам США, спрямованим на досягнення справедливого миру», — заявила вона.

ЄС анонсував новий пакет санкцій та додаткову підтримку УкраїниЗа її словами, нові санкції ЄС включатимуть додаткові обмежувальні заходи проти росії. А також передбачатимуть розширення військової допомоги Україні, фінансову підтримку держбюджету та сприяння у процесі вступу України до Євросоюзу.

📢 «Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на росію — ось як ми завершимо цю війну і запобіжимо майбутній російській агресії в Європі», — наголосила Каллас.

☝️ Нагадаємо, що у липні ЄС остаточно схвалив 18-й пакет санкцій проти росії, який передбачав, зокрема, зниження цінової стелі на російську нафту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

