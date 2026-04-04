Як Рубіжанська громада розподілила бюджет у I кварталі 2026 року

Рубіжанська міська військова адміністрація (МВА) продовжує забезпечувати життєдіяльність громади навіть в умовах війни. Аналіз виконання бюджету за перший квартал 2026 року показує, що попри втрату частини економічного потенціалу через вимушену релокацію бізнесу та зміну логістики, громада зберігає фінансову керованість і спрямовує ресурси на найважливіші напрямки — освіту, медицину та соціальний захист. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА.

📊 Дохідна частина: співвідношення власних коштів і державної допомоги

За три місяці до бюджету громади надійшло 54 579 344 гривні. Ця сума є важливим індикатором економічної спроможності громад, яка переживає значні виклики через війну. Особливо в умовах переміщення підприємств та зміни логістичних ланцюгів.

З цієї суми власні надходження (податки та збори) склали 11 095 108 грн, що становить 20,3%. Решту — 43 484 236 грн (79,7%) — становлять дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів.

Високий відсоток трансфертів є об’єктивною реальністю для прифронтових і тимчасово окупованих територій (ТОТ). Він свідчить про те, що держава продовжує підтримувати громаду, не залишаючи її наодинці з проблемами.

Водночас понад 11 мільйонів гривень власних податків — це важливий результат роботи тих підприємців і працівників, які, попри ризики й виклики, продовжують сплачувати податки та залишаються в державній системі оподаткування.

🔁 Видаткова частина: пріоритети розподілу коштів

За звітний період із бюджету використано 44 525 893 грн. Частина коштів залишилася як фінансовий резерв для критичних і захищених статей. Розподіл видатків відображає пріоритети громади.

✅ Найбільше коштів спрямовано на освіту — 15 251 625 грн (34% від загального обсягу). Ці кошти йдуть на оплату праці педагогів, у тому числі тих, хто працює дистанційно, а також на функціонування закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

✅ На охорону здоров’я передбачено 8 337 499 грн (19%). Це дозволяє підтримувати роботу медичних закладів і надавати допомогу населенню.

✅ Соціальний захист профінансовано на рівні 8 682 869 грн (19%). З цієї суми 2 960 000 грн пішло на допомогу Захисникам і Захисницям, 1 074 000 грн — на підтримку населення, 152 545 грн — на компенсацію першого внеску за іпотекою, 6 500 грн — на витрати, пов’язані з працевлаштуванням.

✅ На культуру та спорт спрямовано 2 196 450 грн (5%). Це дає можливість підтримувати культурні та спортивні ініціативи.

Структура бюджету чітко показує пріоритет фінансування освіти, медицини та соціального захисту. Саме такий розподіл дозволяє громаді зберігати стабільність і виконувати основні функції навіть у складних умовах воєнного часу.

