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Удар по аеродрому Саки в Криму знищив п’ять російських літаків

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по аеродрому Саки в Криму знищив п’ять російських літаків

Безпілотники Служби безпеки України завдали удару по аеродрому Саки в окупованому Криму, уразивши п’ять літаків російської армії. Про це повідомила СБУ у понеділок, 4 серпня.

☝️ Зазначається, що Саки є ключовою авіабазою рф для проведення бойових операцій у Чорному морі. Саме на цей об’єкт було спрямовано удар безпілотників Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

📢 «Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24», – йдеться у повідомленні.

За оцінками спецслужби, втрати росіян можуть сягати десятків мільйонів доларів: вартість одного Су-30СМ оцінюється у $35–50 мільйонів.

📢 «Успішна спецоперація СБУ в Саках – це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!» – підкреслили у СБУ.

Удар по аеродрому Саки в Криму знищив п’ять російських літаків

🔻 Раніше, в суботу, стало відомо про атаку безпілотників по аеродрому Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї рф – саме звідти російські війська запускають дрони-камікадзе типу «Шахед» по українських містах.

🔻 У той же день Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішні удари по нафтопереробних та оборонних об’єктах на території росії.

☝️ Також нагадаємо, що у Волгоградській області на росії вибухами пошкоджено магістральний газогін Центральна Азія-Центр.

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