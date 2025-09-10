Гуманітарний штаб Рубіжного надалі підтримує мешканців Луганщини

З 1 по 5 вересня 2025 року гуманітарний штаб Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області, розташований у місті Вінниця, надав мешканцям Луганщини комплексну підтримку та допомогу у різних сферах. Про це повідомляється на офіційному сайті Рубіжанської МВА у середу, 10 вересня.

Працівники Рубіжанського центру надання соціальних послуг надали інформацію з питань соціального захисту 38 відвідувачам. Ще 66 людей отримали консультації телефоном. Для 10 людей були проведені спеціальні консультації з метою допомоги у складних життєвих ситуаціях.

Крім того, 19 мешканців скористалися послугами перукаря, а 11 осіб отримали допомогу у дрібному ремонті одягу. Вживаний одяг надав банківський фонд, яким скористалися шість людей. Заходи з підвищення цифрової грамотності були проведені для семи мешканців.

✅ Спеціаліст управління житлово-комунального господарства Рубіжанської МВА надав дві консультації щодо реєстрації пошкодженого або зруйнованого майна.

✅ Представник Луганського обласного центру зайнятості провів чотири індивідуальні консультації для мешканців.

✅ Медичною сестрою комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Рубіжне було проведено вимірювання артеріального тиску для 12 осіб та рівня глюкози капілярної крові для трьох осіб.

✅ Лікар онколог КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» прийняв за тиждень 33 пацієнти.

☎️ Для запису на прийом до лікаря або отримання консультації можна звертатися за телефоном: 099-372-62-17 з 10:00 до 15:00 з понеділка по п’ятницю.

Отримати інформацію або консультацію з будь-яких питань роботи гуманітарного штабу можна за номером:

📲 098-174-95-50 з 09:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю.

Гуманітарний штаб Рубіжного продовжує надавати допомогу мешканцям Луганщини, забезпечуючи соціальний супровід, медичну підтримку та необхідні консультації для вирішення нагальних питань, пов’язаних із життям в умовах тимчасового переміщення.

