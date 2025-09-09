Кремінська громада розширює соціальну підтримку для родин полонених, школярів та ВПО

У Кремінській громаді відбулося чергове засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення, на якому розглянули три ключові напрямки соціальної допомоги для мешканців громади. Основна увага була приділена підтримці військовослужбовців та ветеранів, їхніх родин, родин цивільних полонених, школярів (першокласників, здобувачів освіти) та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомлено на сторінці Кремінської МВА у Facebook у вівторок, 9 вересня.

✅ Допомога військовим, ветеранам та їхнім родинам

Начальниця управління соціального захисту населення Ірина Гнелицька презентувала оновлення програми матеріальної допомоги військовим, ветеранам та членам їхніх родин на 2025 рік. Документ включає 15 видів виплат, серед яких компенсації витрат на поховання, підтримка під час лікування та реабілітації.

Важливою новацією стало те, що допомогу почали надавати й цивільним, які перебували в полоні, а також родинам військових та цивільних, що зникли безвісти.

📢 «Ми вже маємо звільнених цивільних полонених, знаємо про тих, хто досі у полоні. Їхні сім’ї потребують підтримки, тому програма розширюється», — зазначила заступниця начальника Кремінської МВА Наталя Макогон.

✅ Підтримка першокласників та школярів

Зміни також стосуються підтримки дітей. Родини першокласників отримають одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Незалежно від того, де дитина навчатиметься — у межах громади чи в іншому навчальному закладі України.

Крім того, передбачено фінансування харчування для учнів закладів освіти Кремінської громади, які перебувають як в Україні, так і в країнах ЄС. Сума виплат становить 70 гривень на навчальний день, а перерахування здійснюватимуть двічі на рік. Перші виплати плануються у листопаді.

📢 «Ми вже формуємо списки учнів, у тому числі внутрішньо переміщених, аби всі діти отримали належну допомогу», — повідомив начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Олександр Кузьменко. Він додав, що після завершення формування списків громада повідомить про початок збору документів.

✅ Програма підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Окремо було обговорено програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. Начальниця відділу економіки Кремінської МВА Юліана Борщук повідомила, що документ передбачає надання одноразової допомоги до 150 тисяч гривень на створення або розвиток ветеранського бізнесу.

Один із ветеранів громади вже готує пакет документів для отримання цієї фінансової підтримки.

Також запропоновано розширити коло осіб, які зможуть скористатися допомогою. Якщо раніше виплати надавали лише дружині чи чоловіку ветерана, то тепер включають і дітей. Водночас залишаються обмеження: скористатися допомогою зможе лише один член родини.

📲 Контактні телефони для довідок:

Соціальні питання – 066 757 36 92

Ветеранська політика – 099 091 91 16

1 з 2

☝️ Також нагадаємо, що у вересні Рада оборони Луганської області ухвалила рішення виділити понад 67 млн грн на потреби Сил оборони. Таким чином, військові частини, які нині утримують позиції на Луганському напрямку, отримають додаткове фінансування для забезпечення своїх підрозділів.