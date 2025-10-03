П’ятниця, 3 Жовтня, 2025
Греція відмовляється передати Україні винищувачі Mirage 2000-5

Денис Молотов
Американські та натівські партнери посилюють тиск на Грецію, вимагаючи передати Україні сучасні бойові літаки Mirage 2000-5 у рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Попри заклики, уряд Афін утримується від такого кроку, обмежуючись пропозиціями застарілого озброєння. Про це повідомило видання Kathimerini, на яке посилається РБК-Україна.

За даними журналістів, союзники України в Європі та представники НАТО прямо закликають Афіни зробити реальний внесок у зміцнення обороноздатності Києва. Особливо наполегливу позицію цього разу займають США, Франція та країни Східної Європи, які вважають, що саме передача літаків Mirage 2000-5 стане вагомим кроком у підтримці українських Збройних сил проти російської агресії.

Натомість грецький уряд пропонує інші варіанти допомоги.

Йдеться, зокрема, про 60 самохідних гаубиць M-110 калібру 203 мм, що були розроблені ще у 1960-х роках і нині вважаються застарілими.

Афіни пояснюють, що технічна підтримка для Mirage 2000-5 офіційно припиниться у 2027 році, а парк цих літаків поступово замінюється на сучасніші Rafale, закуплені у Франції.

Водночас у Греції не виключають інший сценарій: перепродаж винищувачів Mirage третім країнам. Як зазначається, посередниками можуть виступити США, Франція, Німеччина, Чехія чи Естонія. У такому випадку літаки здатні опосередковано потрапити до України або ж бути заміненими іншими аналогічними зразками озброєння.

Ситуація навколо Греції стала частиною ширшої стратегії тиску, яку реалізують союзники у межах програми PURL. Цей механізм був створений США та НАТО для об’єднання зусиль партнерів у прискоренні постачання критично важливого озброєння Україні.

На сьогодні шість країн НАТО вже профінансували оборонну допомогу Києву на суму понад 2 мільярди доларів у межах PURL. Таким чином, союзники очікують, що і Греція зможе зробити вагоміший внесок, ніж надання застарілих систем.

