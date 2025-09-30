Вівторок, 30 Вересня, 2025
Денис Молотов
Денис Молотов
До ініціативи PURL приєдналися ще шість європейських країн

До ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає постачання американського озброєння Україні за кошти європейських партнерів, долучилися Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург. Про це у вівторок, 30 вересня, повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у Telegram.

📢 «Ініціатива PURL є дуже цінним механізмом НАТО, який перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України. Вона дає нам можливість закуповувати оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати», – написав глава держави.

Зеленський нагадав, що з серпня європейські партнери вже профінансували кілька пакетів постачання американської зброї. Зокрема, Нідерланди надали $578 млн на перший пакет, Данія, Норвегія та Швеція разом – $495 млн на другий. Німеччина оголосила про фінансування третього пакета на $500 млн, а Канада – четвертого на таку ж суму.

📢 «П’ятий і шостий пакети зараз узгоджують з американською стороною. Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній п’ятий пакет», – повідомив президент.

Він підкреслив, що Україна ставить за мету залучати в межах PURL щонайменше $1 млрд щомісяця, аби максимально використати потенціал ініціативи.

На сайті Офісу президента уточнили, що шість країн НАТО вже профінансували чотири пакети оборонної допомоги загальною вартістю понад $2 млрд. Поставки перших двох пакетів почалися ще у середині вересня.

Крім того, США узгодили з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів. Зараз американська сторона погоджує з Україною деталі п’ятого і шостого, а паралельно розпочато роботу над сьомим, восьмим, дев’ятим та десятим пакетами.

📢 «Україна розраховує в жовтні додатково наповнити цю програму, а загальною метою є додавати в неї по мільярду доларів щомісяця», – йдеться у повідомленні.

ЗМІ вже інформували про прибуття в Україну першої партії озброєння, передбаченої угодою США та НАТО в межах PURL. Як зазначав Зеленський, перші два пакети містять ракети для систем ППО «Patriot» й для РСЗВ Himars.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія оголосила про внесок у розмірі 10 млн євро до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка координується НАТО.

