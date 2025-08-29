Голова Луганської ОВА поклав квіти на могили Темура Юлдашева та Василя Богача

У День пам’яті захисників і захисниць України, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність держави, голова Луганської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко відвідав Лук’янівське військове кладовище в Києві. Про це повідомляє Луганська ОВА в п’ятницю, 29 серпня.

Керівник області поклав квіти на могилу уродженця Луганщини, командира батальйону «Темур» Темура Юлдашева, який став символом незламності та мужності. Вшанувавши пам’ять Героя, він відзначив його величезний внесок у боротьбу за свободу країни.

Разом із начальником 3-го управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Віталієм Винниченком очільник Луганщини також відвідав могилу Василя Богача – підполковника Служби безпеки України, який загинув у боях, захищаючи державу.

📢 «Темур Юлдашев та Василь Богач – це приклади сили, відданості й жертовності, символи незламного духу нашої Луганщини та всієї України. Їхній подвиг нагадує нам, що боротьба за свободу триває, і ми маємо бути гідними наших Героїв», – наголосив Олексій Харченко.

Біографії обох Героїв назавжди залишаться прикладом для майбутніх поколінь.

Темур Юлдашев був чемпіоном світу та Європи з паверліфтингу, організував добровольчий підрозділ у Луганську і став одним із перших, хто взявся до захисту України. Він пройшов полон, але повернувся до строю. Загинув 24 серпня 2014 року біля Савур-Могили, рятуючи побратимів. За мужність і відданість нагороджений посмертно орденами «Народний Герой України» та «За мужність».

Василь Богач – підполковник СБУ, який після початку повномасштабного вторгнення росії приєднався до полку «Азов». Він загинув 8 травня 2022 року на «Азовсталі», до кінця залишаючись у строю. Йому посмертно присвоєно звання Героя України.

1 з 15

Ушанування пам’яті таких постатей, як Юлдашев і Богач, має особливе значення для Луганщини й усієї країни. Вони уособлюють силу духу та готовність віддати життя заради майбутнього України.