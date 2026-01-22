Зеленський і Трамп провели зустріч у Давосі

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом в межах Всесвітнього економічного форуму, який проходить у швейцарському Давосі. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, інформує Інтерфакс-Україна у четвер, 22 січня.

За даними Європейської правди, переговори президентів тривали близько 50 хвилин. Наприкінці зустрічі лідери також коротко поспілкувалися тет-а-тет. Спільне спілкування з представниками медіа не було заплановане.

☝️ Радник президента України Дмитро Литвин охарактеризував переговори як «позитивні», утім без розкриття деталей.

📢 «Скільки тривала – не рахували, але зустріч хороша», – зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів.

Після переговорів очікується основний виступ Володимира Зеленського в рамках Всесвітнього економічного форуму.

Водночас президент США Дональд Трамп також позитивно оцінив зустріч з українським лідером. Про це повідомляє телеканал Sky News.

📢 «У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася», – заявив Трамп.

Відповідаючи на запитання щодо можливості досягнення домовленостей уже сьогодні, президент США зазначив, що необхідно «подивитися, що ще станеться».

📢 «Ми зустрічаємося з росією, це відбудеться завтра, і ми збираємося зустрітися з президентом путіним», – сказав він.

Також Дональд Трамп уточнив, що питання вступу України до «Ради миру» під час цієї зустрічі не обговорювалося.

Нагадаємо, ввечері 22 січня представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до москви для переговорів з російським диктатором володимиром путіним щодо України.

Нагадаємо також, що напередодні Віткофф і Кушнер провели переговори з українською делегацією у Давосі, а їхній візит до москви відбувається вже після зустрічі президентів України та США.