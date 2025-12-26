П’ятниця, 26 Грудня, 2025
Гальмує мирний процес саме росія – Зеленський

Денис Молотов
Гальмує мирний процес саме росія - Зеленський
Фото: шостий президент України Зеленський Володимир Олександрович.

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями Україна та Сполучені Штати можуть досягти відчутного прогресу в мирних переговорах, тоді як росія навмисно гальмує дипломатичний процес і намагається затягнути час. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Зеленського, він провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої поінформував очільника канадського уряду про перебіг дипломатичної роботи зі США, а також про перші документи, які, за його словами, «можна сказати, вже готові».

Зеленський наголосив, що в найближчий період може бути зроблено багато важливих кроків як у двосторонніх відносинах між Україною та США, так і в межах так званої «коаліції рішучих».

📢 «Сьогодні саме росія є стороною, яка гальмує і намагається витрачати час даремно», – підкреслив президент України.

🔹 Координація з НАТО

Окремо Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За його словами, сторони скоординували позиції напередодні запланованої зустрічі у Флориді.

📢 «Ми маємо бути максимально продуктивними в ці дні, як завжди. Україна ніколи не була і не буде перешкодою миру. І працюватимемо надалі оперативно, щоб усі необхідні документи були підготовлені якнайшвидше», – заявив шостий глава держави.

☝️ Зеленський також зазначив, що з Марком Рютте було окремо обговорено спільну роботу для гарантування безпеки України, а також напрацювання узгоджених позицій Європи.

Як повідомлялося раніше, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована на неділю, 28 грудня, Володимир Зеленський має намір обговорити гарантії безпеки, а також чутливі питання, зокрема території та Запорізьку АЕС.

➡️ «Мирна угода» США щодо завершення російської війни в Україні перебуває на фінальній стадії погодження. За результатами кількох раундів переговорів сторони узгодили переважну більшість положень майбутнього документа. Зокрема, питання гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів та європейських партнерів.

Крім того, 25 грудня шостий президент України провів телефонну розмову з членами команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За підсумками розмови він заявив про «добрі ідеї для тривалого миру».

