США та Україна узгодили більшість пунктів майбутньої мирної угоди — Axios

«Мирна угода» США щодо завершення російської війни в Україні перебуває на фінальній стадії погодження. За результатами кількох раундів переговорів сторони узгодили переважну більшість положень майбутнього документа, зокрема питання гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів та європейських партнерів. Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомляє Axios.

☝️ За даними видання, про значний прогрес у переговорах свідчить запланована зустріч шостого президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Вона може відбутися вже у неділю, 28 грудня.

Як зазначають джерела, США підтвердили готовність передати до Сенату гарантії безпеки для України, текст яких ґрунтується на статті 5 Статуту НАТО. Це положення передбачає колективну відповідь у разі нападу на одну з держав-партнерів.

Офіційні представники Вашингтона та Києва підтвердили, що більшість елементів мирної угоди вже погоджені, включно з механізмами безпеки. Водночас ключовим невирішеним питанням залишається контроль над Донбасом.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського може відбутися 28 грудня. Сам Зеленський також заявляв про досягнуту домовленість щодо особистих переговорів із президентом США найближчим часом.

Напередодні глава держави провів телефонну розмову з членами команди Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За підсумками розмови він заявив про «хороші ідеї для тривалого миру».

➡️ Також раніше стало відомо, що посилення України є ключовою умовою для того, щоб російський диктатор володимир путін не наважився напасти на жодну з країн Північноатлантичного альянсу.