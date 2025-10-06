Понеділок, 6 Жовтня, 2025
Маск оголосив про створення нової платформи знань Grokipedia

Денис Молотов
Американський підприємець Ілон Маск оголосив, що його компанія xAI запустить нову платформу під назвою Grokipedia, яка стане конкурентом Вікіпедії. Про це він повідомив у неділю, 5 жовтня, на своїй сторінці у соцмережі Х (раніше Twitter).

За словами бізнесмена, бета-версія нового ресурсу буде представлена вже протягом двох тижнів.

📢 «Grokipedia стане найбільшою й найточнішою базою знань для людей і штучного інтелекту — без упереджень і прихованих мотивів», — написав Маск.

Він пояснив, що Grokipedia створена на основі штучного інтелекту Grok, розробленого тією ж компанією xAI. На думку Маска, нова платформа стане «масштабним покращенням Вікіпедії», оскільки працюватиме за принципом глибокого аналізу інформації з відкритих джерел.

Платформа автоматично виявлятиме неточності, однобокі формулювання або відсутність контексту, після чого виправлятиме помилки у статтях. Таким чином, за задумом розробників, Gro­kipedia має стати динамічною базою знань, що поєднує людську логіку з обчислювальною потужністю штучного інтелекту.

Раніше повідомлялося, що OpenAI готує інтеграцію реклами у ChatGPT. Для користувачів питання полягає не у тому, чи з’являться рекламні оголошення, а у тому, коли саме це станеться.

☝️ Також нагадаємо, що Британська компанія Google DeepMind представила нову версію моделі штучного інтелекту Gemini 2.5. Вона впоралася із завданням, що довгий час залишалося нерозв’язним для найкращих програмістів світу.

