Маск оголосив про створення нової платформи знань Grokipedia

Американський підприємець Ілон Маск оголосив, що його компанія xAI запустить нову платформу під назвою Grokipedia, яка стане конкурентом Вікіпедії. Про це він повідомив у неділю, 5 жовтня, на своїй сторінці у соцмережі Х (раніше Twitter).

За словами бізнесмена, бета-версія нового ресурсу буде представлена вже протягом двох тижнів.

📢 «Grokipedia стане найбільшою й найточнішою базою знань для людей і штучного інтелекту — без упереджень і прихованих мотивів», — написав Маск.

Він пояснив, що Grokipedia створена на основі штучного інтелекту Grok, розробленого тією ж компанією xAI. На думку Маска, нова платформа стане «масштабним покращенням Вікіпедії», оскільки працюватиме за принципом глибокого аналізу інформації з відкритих джерел.

Платформа автоматично виявлятиме неточності, однобокі формулювання або відсутність контексту, після чого виправлятиме помилки у статтях. Таким чином, за задумом розробників, Gro­kipedia має стати динамічною базою знань, що поєднує людську логіку з обчислювальною потужністю штучного інтелекту.

