ФУ! Дніпро у смітті: «ухилянти», ВПО та мобілізовані водії

У Дніпрі ситуація з вивезенням побутових відходів має комплексні причини, і зводити її лише до одного чинника є некоректно. Про це заявив міський голова Борис Філатов під час онлайн-звіту, коментуючи так звану «сміттєву кризу» в місті.

☑️ За словами мера, першим системним ударом стало дострокове розірвання договору з товариством «Екологія-Д», яке до кінця минулого року відповідало за вивезення твердих побутових відходів. Після припинення співпраці тимчасовим виконавцем послуг було визначено комунальне підприємство «Житлосервіс-5», однак цього виявилося недостатньо для стабілізації ситуації.

☑️ Другою серйозною проблемою Філатов назвав фінансову. Заборгованість мешканців Дніпра за послуги з вивезення сміття сягнула близько 330 мільйонів гривень, що робить роботу перевізників економічно збитковою.

✔️ Додатково галузь відчуває гострий дефіцит кадрів: значна частина водіїв сміттєвозів мобілізована до лав Збройних сил України, тоді як вакантні посади залишаються незаповненими.

☑️ Третім чинником міський голова назвав різке зростання кількості населення та, відповідно, обсягів відходів. У Дніпрі офіційно зареєстровано близько 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а фактична кількість, за оцінками міської влади, може сягати 300 тисяч. Частина з них не сплачує за комунальні послуги, що створює додаткове навантаження на систему.

⚠️ У цьому ж контексті Філатов згадав і ще один чинник, який згодом став предметом гучних дискусій у медіа.

📢 «І ще остаточна, в цій третій причині, велика кількість “ухилянтів”, які ховаються від ТЦК і замовляють курʼєрську доставку їжі або різних інших речей. І ми просто на власні очі бачимо, що сміття росте в геометричній прогресії», — заявив він під час звіту.

Після публікацій у ЗМІ ця заява викликала хвилю критики та звинувачень на адресу міського голови. Філатов опинився в епіцентрі інформаційного скандалу й вирішив окремо пояснити свою позицію, заявивши, що його слова були вирвані з контексту.

У дописі в Telegram він наголосив, що проблема має багато взаємопов’язаних причин і не може зводитися до спрощених формулювань.

📢 «Уявіть собі, коли в місті додалось ще двісті, а може і всі триста тисяч ВПО, колосальна заборгованість за тепло, воду та вивіз сміття, мобілізовано купа водіїв, а кількість сміття росте, в тому числі через збільшення доставок додому. А “поважне” видання, яке претендує на неупередженість та професійність, бере й вириває з контексту одну фразу заради хайпу», — написав мер.

За його словами, перекручування змісту заяви в заголовках і публікаціях зосередило увагу виключно на темі «ухилянтів», хоча мова йшла про значно ширший спектр проблем. Філатов також зазначив, що такі публікації, на його думку, мимоволі підіграють зростанню суспільної ненависті до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Таким чином, міський голова наполягає: сміттєва криза у Дніпрі є наслідком сукупності управлінських, фінансових, демографічних і воєнних факторів, а спрощене трактування цієї теми не сприяє ані її розв’язанню, ані конструктивній суспільній дискусії.