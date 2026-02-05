Четвер, 5 Лютого, 2026
Французи таємно вели переговори на росії – ЗМІ

Денис Молотов
Французи таємно вели переговори на росії – ЗМІ
Фото ілюстративне з відкритих джерел: Емманюель Макрон і Емманюель Бонн.

Дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн 3 лютого провів зустрічі з російськими посадовцями в кремлі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

За словами одного зі співрозмовників агентства, Бонн перебував у москві, де мав контакти з представниками російської сторони. Деталей переговорів він не розкрив, зазначивши лише, що метою візиту було ведення діалогу з ключових питань. Насамперед щодо ситуації навколо України.

Французи таємно вели переговори на росії – ЗМІ 01
Фото ілюстративне з відкритих джерел: Емманюель Бонн та юрій ушаков.

Ще два дипломатичні джерела повідомили Reuters, що союзників заздалегідь поінформували про цю ініціативу. А сам Бонн провів переговори зі старшим радником правителя росії юрієм ушаковим.

📢 Офіційний Париж не став ані підтверджувати, ані спростовувати факт зустрічей. Водночас французька сторона наголосила, що «обговорення ведуться на технічному рівні за умови повної прозорості та консультацій з президентом України Володимиром Зеленським та основними європейськими колегами».

👉 Нагадаємо, у січні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейським країнам варто розглянути можливість відновлення прямих переговорів із путіним, якщо зусилля США щодо мирного врегулювання війни проти України не дадуть результату.

А 3 лютого Макрон повідомив, що підготовка до потенційного відновлення діалогу між європейськими країнами та правителем рф уже ведеться на технічному рівні.

