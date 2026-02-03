Макрон: підготовка до можливого діалогу з путіним триває

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни на технічному рівні готуються до можливого відновлення діалогу з російським диктатором володимиром путіним, однак москва наразі не демонструє справжньої готовності до мирних переговорів. Про це він повідомив у коментарі журналістам, який наводить Le Monde.

📢 «Зараз тривають технічні обговорення стосовно підготовки до цього», — зазначив Макрон, відповідаючи на запитання щодо перспектив контактів із кремлем.

Водночас французький президент наголосив, що будь-які переговорні процеси мають відбуватися прозоро та в постійній консультації з шостим президентом України Володимиром Зеленським.

☝️ «Важливо, щоб європейці фактично відновили власні канали обговорення», — додав Макрон, не уточнюючи конкретних термінів можливого діалогу.

За його словами, відсутність чітких дат зумовлена продовженням російських атак по Україні. Макрон підкреслив, що масовані бомбардування та удари по цивільній і енергетичній інфраструктурі свідчать про небажання росії реально рухатися до миру.

📢 «Насамперед, сьогодні ми продовжуємо підтримувати Україну, котра перебуває під атаками, в холоді, під час нападів росіян на цивільних та енергетичну інфраструктуру. Це є неприпустимим і не демонструє справжньої готовності до переговорів про мир», — резюмував президент Франції.

👉 Нагадаємо, раніше Емманюель Макрон заявляв про намір відновити спілкування з володимиром путіним у найближчі тижні. Однак, він наголошував, що будь-який діалог можливий лише за умов збереження підтримки України та дотримання міжнародного права.