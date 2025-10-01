Четвер, 2 Жовтня, 2025
Денис Молотов
Французький спецназ захопив російський танкер, підозрюваний у запуску дронів над Європою

Французький спецназ провів операцію біля узбережжя Атлантики та захопив російський танкер, який може бути причетним до запусків дронів над територією Європи. Про це у середу, 1 жовтня, повідомила місцева газета Le Parisien.

📢 «російський танкер прибув до узбережжя Франції в понеділок. Є підозра, що він належить до російського “тіньового флоту” та відіграв певну роль у підозрілих польотах дронів над Данією останніми днями (…).

Пушпа (Pushpa) – один з кораблів, що опинився в центрі розслідування в Данії після прольоту неідентифікованих безпілотників над кількома чутливими об’єктами, такими як військові бази та аеропорти, протягом останніх днів», – йдеться у повідомленні видання.

Судно, яке зараз перебуває під контролем спецслужб, вважається частиною схеми обходу міжнародних санкцій на продаж російської нафти. За даними джерел, танкер підозрюють у тому, що з 22 по 25 вересня його використовували як платформу для запуску безпілотників біля Данії. Саме тоді невідомі дрони кілька разів з’являлися в повітряному просторі країни, зокрема над аеропортом Копенгагена.

Цей російський танкер має довжину 244 метри та був збудований у 2007 році. За роки експлуатації він неодноразово змінював назву і прапор, реєструючись то в Габоні, то на Маршаллових островах, то в Монголії. Така практика ускладнює відстеження судна і є типовою для так званого «тіньового флоту».

Корабель також перебуває під міжнародними санкціями. Окрім Європейського Союзу, його внесли до списку обмежень Канада, Швейцарія, Нова Зеландія та Велика Британія.

📢 «Це “тіньове” судно російського флоту, що йшло під прапором Беніну, з понеділка перебуває поблизу територіальних вод Франції, біля узбережжя Сен-Назара (Луара-Атлантика). Згідно з вебсайтом Marine Traffic, 20 вересня він вийшов з Приморська (росія) і, як очікувалось, 20 жовтня мав досягти Вадінара (Індія)», – зазначає ЗМІ.

Події відбуваються на тлі зростання занепокоєння в Данії. Уряд країни оголосив тимчасову заборону на польоти цивільних дронів, яка набуде чинності наступного тижня. Це рішення ухвалене після того, як у небі Данії вже тричі протягом кількох днів зафіксували невідомі безпілотники.

Цей російський танкер міг стати не лише елементом «тіньової економіки», а й частиною воєнної схеми використання дронів у Європі.

