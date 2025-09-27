Невідомі дрони в Данії знову помічені над військовими об’єктами

Міністерство оборони Данії офіційно підтвердило, що в ніч на 26 вересня над низкою військових об’єктів країни зафіксували невідомі дрони. За словами відомства, для реагування на інцидент було задіяно одразу «кілька потужностей».

📢 «Міністерство оборони Данії може підтвердити, що минулої ночі на кількох об’єктах Міністерства оборони Данії було помічено безпілотники. Було задіяно кілька потужностей», — йдеться у заяві.

Невідомі дрони в Данії були помічені над кількома важливими військовими локаціями. Серед них авіабаза Скридструп, де розташовані сучасні винищувачі F-35, а також Ютландський драгунський полк, що є однією з ключових військових частин. Ці об’єкти мають стратегічне значення для обороноздатності країни, тому інцидент отримав широкий резонанс.

У Міністерстві оборони підкреслили, що розслідування вже триває, однак з міркувань безпеки деталі наразі не розголошуються.

📢 «Збройні сили Данії можуть вирішити збивати дрони над військовими об’єктами, враховуючи конкретну загрозу та оцінку ризиків», — додали у відомстві.

Фіксація безпілотників над військовими об’єктами Данії викликає серйозне занепокоєння, адже такі випадки за останній тиждень відбуваються не вперше. Відомо, що протягом кількох днів це вже щонайменше третій інцидент, коли у небі країни бачили невідомі дрони.

Данські експерти не виключають, що подібні польоти можуть мати на меті розвідку або відпрацювання сценаріїв диверсій. Це змушує уряд активніше зміцнювати заходи захисту військових об’єктів і координувати дії з партнерами по НАТО.

Нагадаємо, що скандинавські держави вже неодноразово попереджали про ймовірну причетність росії до подібних інцидентів у повітряному просторі регіону.

Таким чином, серія випадків, коли фіксуються невідомі дрони в Данії, підтверджує, що питання безпеки на півночі Європи стає дедалі актуальнішим. Подальші кроки уряду та військового командування залежатимуть від висновків розслідування та оцінки загроз, які несуть ці апарати.