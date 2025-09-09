Франція в очікуванні нового прем’єра: рішення Макрона вже готується

Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями оголосить, хто стане новим прем’єр-міністром країни. Про це у понеділок, 8 вересня, повідомило видання Le Figaro.

У Єлисейському палаці підтвердили, що глава держави «взяв до уваги» рішення Національних зборів, які винесли вотум недовіри уряду Франсуа Байру. У комюніке наголошується, що найближчим часом буде зроблено офіційне призначення нового глави уряду.

📢 «Президент призначить нового прем’єр-міністра найближчими днями», – йдеться в офіційній заяві Єлисейського палацу.

На вівторок запланована зустріч Макрона з Франсуа Байру, під час якої очікується затвердження його відставки разом з усім складом уряду.

Франсуа Байру очолив кабінет міністрів у грудні 2024 року, однак із самого початку його команда стикалася з політичними труднощами. Як і попередні уряди Франції, його правління залежало від парламентської підтримки, а Національні збори мали право будь-коли оголосити недовіру.

Цьогоріч політична ситуація у Франції вкрай напружена. Кабінет Мішеля Барньє, що працював лише з вересня до грудня 2024 року, також був змушений піти у відставку після трьох місяців роботи.

Додаткової напруги додали дострокові парламентські вибори в червні 2024 року. Це рішення Макрона було спрямоване на стримування зростання впливу ультраправої партії «Національне об’єднання», яка здобула третє місце. Перемогу отримав лівий блок «Новий народний фронт», тоді як президентська коаліція посіла друге місце.

Проте жодна з трьох ключових політичних сил не здобула більшості у парламенті. Це створило умови для нової хвилі нестабільності та значно ускладнило роботу уряду.

Нагадаємо, французькі депутати висловили недовіру прем’єр-міністру Франсуа Байру та його кабінету, що стало черговим етапом політичної кризи в країні.

👉 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Франції Емманюелем Макроном, під час яких обговорив наслідки нічних масованих обстрілів росією українських міст.