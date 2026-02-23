Вівторок, 24 Лютого, 2026
Фіцо доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні

Денис Молотов
Фіцо доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні
Фото: Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо доручив припинити екстрені постачання електроенергії Україні через невідновлення транспортування російської нафти нафтопроводом «Дружба». Про це він повідомив у Facebook увечері 23 лютого.

За його словами, він «виконав те, що анонсував у суботу»: якщо в понеділок транзит нафти не відновиться, він звернеться до оператора системи передачі електроенергії Словаччини SEPS із вимогою зупинити екстрені постачання електрики Україні.

📢 «Тільки за січень 2026 року для стабілізації енергосистеми України треба було вдвічі більше екстрених постачань, ніж за увесь 2025 рік», — підсумував глава словацького уряду.

Раніше Фіцо вже погрожував припинити допомогу з електроенергією, якщо Україна не відновить транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

Як повідомлялося, позицію словацького прем’єра підтримав глава уряду Угорщини Віктор Орбан. Він також почав тиснути на Київ питанням електропостачання, вимагаючи відновлення транзиту російської нафти.

Водночас словацька опозиційна партія «Свобода і солідарність» розкритикувала дії Фіцо. У політичній силі заявили, що погрози перекрити електроенергію Україні нібито здійснюються за вказівкою москви.

👉 Також стало відомо, що Угорщина та Словаччина оголосили про припинення експорту дизельного палива до України на тлі зупинки транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба».

