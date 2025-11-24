Фінляндія скликає саміт Східного флангу в Гельсінкі

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо запросив керівників семи держав-членів Європейського Союзу на саміт Східного флангу, який відбудеться 16 грудня у Гельсінкі. Як зазначено в урядовому повідомленні, зустріч буде присвячена питанням оборонної готовності та аналізу загроз європейській безпеці, особливо на східних кордонах ЄС.

Одноденний саміт Східного флангу проходитиме вперше. У ньому візьмуть участь прем’єр-міністри Швеції, Естонії, Латвії, Польщі та Болгарії, а також президенти Литви та Румунії.

Орпо наголосив, що захід стане ефективною платформою для глибокої дискусії щодо ключових ризиків безпеці, а також дозволить державам східного флангу Європи посилити співпрацю в оборонній сфері та в питаннях управління кордонами.

📢 «Країни, які мають спільний кордон з росією, стикаються зі спільними викликами безпеки. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості гібридних операцій, кібератак та порушень повітряного простору. Європа повинна ще більше посилити свою оборону на кордоні з росією», — заявив Орпо.

Зустріч у Гельсінкі відбудеться за кілька днів до чергового засідання Європейської ради в Брюсселі, де питання європейської безпеки також буде одним з ключових.

☝️ Нагадаємо, 17 листопада у Фінляндії стартували військові навчання Northern Strike 225. Вони проходять на найбільшому полігоні Західної Європи — Роваярві в Лапландії, за 100 км від кордону з росією.

Крім того, Фінляндія офіційно приєдналася до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлі американського озброєння для України.

👉 Також росія продовжує посилювати військову присутність поблизу кордонів Європейського Союзу, готуючись до нової фази агресії. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.