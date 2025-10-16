Фінляндія застерігає: росія посилює війська біля кордонів ЄС

росія продовжує посилювати військову присутність поблизу кордонів Європейського Союзу, готуючись до нової фази агресії. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен під час засідання Північноатлантичної ради НАТО в Брюсселі 15 жовтня, повідомляє CNN.

📢 «росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози», — наголосив Хякканен.

За його словами, військова загроза росії не зникне навіть після завершення війни проти України. Навпаки, москва вже зараз демонструє чітку тенденцію до зміцнення військових потужностей і модернізації армії.

☝️ Міністр підкреслив, що посилення російських контингентів уздовж східних кордонів Європи свідчить про підготовку до подальших дій. Фінляндія, як член НАТО, уважно відстежує ситуацію й активно бере участь у колективних оборонних ініціативах Альянсу.

Хякканен також нагадав, що Гельсінкі приєднається до програми PURL, яка передбачає спільні закупівлі американської зброї для України. Це рішення, за його словами, сприятиме не лише зміцненню обороноздатності України, а й загальній безпеці всього європейського регіону.

У найближчі дні Фінляндія оголосить про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України, який, як очікується, включатиме техніку, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Крім того, у Фінляндії триває посилення цивільної оборони. Раніше повідомлялося, що в країні підготували бомбосховища майже для всіх жителів, що відображає високий рівень готовності до можливих надзвичайних ситуацій.

Гельсінкі чітко демонструє, що військова загроза росії залишається ключовим чинником безпеки для всієї Європи.

☝️ Нагадаємо, що Президент Фінляндії Александр Стубб у четвер,11 вересня, перебував з офіційним візитом у Києві.