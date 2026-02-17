Вівторок, 17 Лютого, 2026
СТОПФЕЙК

Фейк: Українці у Франції розбивають каси самообслуговування McDonald’s через бургер «СВО»

Ірта-Fax
Фейк: Українці у Франції розбивають каси самообслуговування McDonald’s через бургер «СВО»

Фото «розбитої каси» в McDonald’s через бургер CBO, яке поширюють пропагандисти, є фейком: зображення було згенероване нейромережею, що підтверджують технічна перевірка та візуальний аналіз.

Користувачі мережі поширюють повідомлення про те, що українці у Франції нібито почали розбивати каси самообслуговування в ресторанах швидкого харчування McDonald’s через появу в меню бургера під назвою «СВО» (курка-бекон-цибуля), назва якого нібито співзвучна з акронімом «Спеціальна Військова Операція». На фотографії, що розповсюджується, видно розбиту касу самообслуговування із написом «Сл Укр!».

Скриншот – t.me/ZOVcrimea

Насправді це зображення було згенероване нейромережею, а «новина», що розповсюджується в мережі, є вигадкою.

У McDonald’s справді існує бургер CBO (Chicken, Bacon & Onion – акронім основних інгредієнтів), який можна придбати у багатьох країнах Європи. Однак відсутні будь-які достовірні повідомлення про те, що цей бургер викликав хвилю обурення або спричинив акти вандалізму.

За даними сервісу Osavul, це зображення почало поширюватися переважно через пропагандистські Telegram-канали з 9 лютого.

Перевірка зображення за допомогою сервісу SightEngine показала, що воно було повністю або частково створене або відредаговане за допомогою інструментів штучного інтелекту Google. На це вказує і цифровий водяний знак SynthID, інтегрований у пікселі зображення, який був виявлений чат-ботом Gemini.

Скриншот – sightengine.com

Докладніший візуальний аналіз також свідчить про підробку. Тріщини на склі виглядають неприродно «цифровими». У правій верхній частині, де ушкодження найбільше виражене, уламки і павутина тріщин нагадують накладений графічний ефект, а не результат реального фізичного удару. Вертикальні кольорові смуги на екрані (праворуч) мають надто правильну форму та яскравість, що не відповідає освітленню приміщення. Білі написи демонструють характерні цифрові патьоки та ідеально накладаються поверх тріщин. У реальних умовах фарба проникала б углиб пошкоджень чи розподілялася б інакше на нерівній поверхні розбитого скла.

Слід зазначити, що останнім часом StopFake фіксує скоординовану інформаційну атаку проти українських біженців у Франції. Пропагандистські ресурси поширюють згенерований нейромережею медіаконтент з метою дискредитації українців, звинувачуючи їх у поширенні наркотиків та інших протиправних діях. Докладніше про це можна прочитати у матеріалі «Фейк: Світові ЗМІ повідомили про масові злочини українських біженців у Франції».

Джерело: “Громадська організація «Центр Медіареформи»”

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

