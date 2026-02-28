Фейк: Під час війни Україна стала хабом для розповсюдження наркотиків з Мексики

Сюжет Fox News, як і новина у ньому, сфабриковані.

Проросійські джерела поширюють сюжет з логотипом Fox News про те, що під час війни через «корупцію та безконтрольність» Україна стала важливим хабом для розповсюдження мексиканських наркотиків по Європі. Політолог Александр Вендт буцімто так прокоментував кризу: «Подивіться, хто опирається завершенню війни, і ви зрозумієте, кому вигідно розповсюдження наркотиків». На цих словах у кадрі показано фото Володимира Зеленського.

Скриншот — Telegram

Однак новина, що поширюється у мережі, абсолютно вигадана. Ні Fox News, ні будь-яке інше авторитетне західне джерело не поширювали інформації про те, що Україна стала хабом постачання для мексиканських наркотиків.

Новина не витримує критики і з географічної точки зору: у ролику стверджується, що з України наркотики поширюються в країни Західної Європи, зокрема Іспанію та Німеччину. Та насправді історично саме через ці країни нелегальні вантажі переважно заходять на європейський ринок: в Іспанію – через традиційно тісні зв’язки з Латинською Америкою, а в Німеччину – завдяки наявності великих портів, на кшталт Гамбурга. Також великими хабами для наркотрафіку в Європі є Нідерланди й Бельгія, а нещодавно мексиканські картелі також встановили зв’язки з Італією, зокрема з південними регіонами країни. Згідно зі звітом Європолу за 2026 рік, останніми роками наркоторговці й справді обирають невеликі та менш очевидні порти, аби відвести підозри від своїх вантажів, однак йдеться переважно про Азорські (Португалія) та Канарські острови (Іспанія). Україна у звіті не згадується жодного разу.

Цитата Александра Вендта також вигадана. Йдеться не тільки про те, що заява, нібито Володимир Зеленський «навмисно затягує війну», повністю підігрує хибному наративу російської пропаганди. Вендт як науковець здебільшого працює в теоретичному полі, розробивши та популяризувавши теорію соціального конструктивізму в полі міжнародних відносин. Вендт не висловлювався про Україну чи інші актуальні політичні теми, натомість інші науковці нерідко застосовують його теоретичний доробок для аналізу російсько-української війни: так, дослідниця Ганна Перегода через призму соціального конструктивізму аналізувала підгрунтя російського імперіалізму.

