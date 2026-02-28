ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСТОПФЕЙК
СТОПФЕЙК

Фейк: Під час війни Україна стала хабом для розповсюдження наркотиків з Мексики

Ірта-Fax STREAM
Фейк: Під час війни Україна стала хабом для розповсюдження наркотиків з Мексики

Сюжет Fox News, як і новина у ньому, сфабриковані.

Проросійські джерела поширюють сюжет з логотипом Fox News про те, що під час війни через «корупцію та безконтрольність» Україна стала важливим хабом для розповсюдження мексиканських наркотиків по Європі. Політолог Александр Вендт буцімто так прокоментував кризу: «Подивіться, хто опирається завершенню війни, і ви зрозумієте, кому вигідно розповсюдження наркотиків». На цих словах у кадрі показано фото Володимира Зеленського.

Скриншот — Telegram

Однак новина, що поширюється у мережі, абсолютно вигадана. Ні Fox News, ні будь-яке інше авторитетне західне джерело не поширювали інформації про те, що Україна стала хабом постачання для мексиканських наркотиків. 

Новина не витримує критики і з географічної точки зору: у ролику стверджується, що з України наркотики поширюються в країни Західної Європи, зокрема Іспанію та Німеччину. Та насправді історично саме через ці країни нелегальні вантажі переважно заходять на європейський ринок: в Іспанію – через традиційно тісні зв’язки  з Латинською Америкою, а в Німеччину – завдяки наявності великих портів, на кшталт Гамбурга. Також великими хабами для наркотрафіку в Європі є Нідерланди й Бельгія, а нещодавно мексиканські картелі також встановили зв’язки з Італією, зокрема з південними регіонами країни. Згідно зі звітом Європолу за 2026 рік, останніми роками наркоторговці й справді обирають невеликі та менш очевидні порти, аби відвести підозри від своїх вантажів, однак йдеться переважно про Азорські (Португалія) та Канарські острови (Іспанія). Україна у звіті не згадується жодного разу.

Цитата Александра Вендта також вигадана. Йдеться не тільки про те, що заява, нібито Володимир Зеленський «навмисно затягує війну», повністю підігрує хибному наративу російської пропаганди. Вендт як науковець здебільшого працює в теоретичному полі, розробивши та популяризувавши теорію соціального конструктивізму в полі міжнародних відносин. Вендт не висловлювався про Україну чи інші актуальні політичні теми, натомість інші науковці нерідко застосовують його теоретичний доробок для аналізу російсько-української війни: так, дослідниця Ганна Перегода через призму соціального конструктивізму аналізувала підгрунтя російського імперіалізму.

Ще одне спростування на тему Мексики читайте в матеріалі «Фейк: Президентка Мексики відмовилася приїздити до України, назвавши Зеленського «наркоманом»».

Джерело: “Громадська організація «Центр Медіареформи»”

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Нова Зеландія оголосила пакет допомоги Україні та санкції проти рф

ВАЖЛИВО

Троїцька громада об’єднала 12 тисяч луганців у п’яти містах України

ЛУГАНЩИНА

США запровадили нові санкції проти російських кібермереж

ПОЛІТИКА

Кількість боїв на фронті за добу зросла – Генштаб показав карту за напрямками

ВІЙНА

Від гуманітарної допомоги до міжнародних партнерств: результати роботи Нижньодуванської ВА

ЛУГАНЩИНА

Італія передала Україні партію потужних генераторів

ВАЖЛИВО

Фейк: Українці обмалювали угорський пам’ятний знак образливими графіті

СТОПФЕЙК

Красноріченська громада в умовах релокації: бюджет, програми та відповідальність

ЛУГАНЩИНА

Британія посилила допомогу Україні до річниці вторгнення

ВАЖЛИВО

Фіцо доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 100 бойових зіткнень, ворог застосував понад 5,7 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Штраф у 120 млн євро: X розпочала юридичну боротьбу

ПОДІЇ

Розкрадання на Трипільській ТЕС: викрито схему на 50 млн грн

ВАЖЛИВО

У Хмельницькій області дитина загинула від вибуху гранати

КРИМІНАЛ

Зеленський запросив Фіцо до Києва для перемовин

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип