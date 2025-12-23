Директор ЧАЕС попередив про ризик руйнування саркофага

Конструкція над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС після пошкоджень, завданих росіянами на початку року, залишається критично вразливою. Новий російський обстріл може призвести до її руйнування. Про це заявив директор ЧАЕС Сергій Тараканов в інтерв’ю AFP (Agence France Presse).

За його словами, навіть непряме влучання поблизу об’єкта може спричинити сейсмічні коливання, яких захисна споруда може не витримати.

📢 «Якщо ракета або безпілотник влучить у нього безпосередньо, або навіть впаде десь поруч — наприклад, “Іскандер”, не дай Боже, — це викличе мініземлетрус у цьому районі. Ніхто не може гарантувати, що захисна споруда після цього встоїть», — наголосив Тараканов.

☝️ Директор ЧАЕС звернув увагу, що балістичні ракети «Іскандер» спеціально призначені для ураження укріплених об’єктів і бункерів, тому їх можливе застосування поблизу зони відчуження становить критичну загрозу для ядерної безпеки.

📌 У лютому 2025 року шостий президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в захисний купол ЧАЕС влучив російський безпілотник, унаслідок чого новий захисний саркофаг зазнав серйозних пошкоджень. Тоді радіаційний фон навколо станції не підвищувався.

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що після удару саркофаг «втратив свої ключові функції безпеки. Зокрема, здатність утримувати небезпечні матеріали всередині».

👉 Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії направило додаткових фахівців на Чорнобильську АЕС для комплексної перевірки Нового безпечного конфайнменту (NSC). Захисна споруда суттєво зазнала ушкоджень після удару дрона 14 лютого 2025 року.

☝️ Після атаки російськими дронами в лютому 2025 року у саркофазі Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) виявили понад 300 отворів. Попередня оцінка фізичної цілісності великої аркової споруди “Укриття” показала великі пошкодження.