Двоє водіїв поранені після удару БпЛА в Харківській області

У Харківській області вранці 24 лютого сталася атака ворожого дрона. Російський безпілотник уразив вантажні автомобілі, унаслідок чого поранень зазнали двоє водіїв. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 05:50 на автодорозі Харків-Київ між містом Валки та селом Мандричине зафіксовано ворожу атаку. Попередньо, окупанти застосували БпЛА типу «Герань-2».

📢 «російські загарбники завдали удару по припаркованих вантажівках», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару поранення отримав 42-річний водій. Ще один кермувальник перебуває без свідомості. Обох постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 24 лютого, російські війська також здійснили атаку на Запоріжжя із застосуванням ударних безпілотників. Серед поранених — дитина.