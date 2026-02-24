Наслідки російських ударів по Запоріжжю

Унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя безпілотниками, здійсненого російськими окупаційними військами вночі проти вівторка, 24 лютого, травмовано п’ятьох людей, серед яких одна дитина. Серйозних пошкоджень зазнали різні райони міста — потрощено житлові будинки та об’єкти міської інфраструктури. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Згідно з оприлюдненою інформацією, на одній із локацій дрони влучили у виробничу будівлю поблизу дев’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на площі близько 200 квадратних метрів, також пошкоджено сусідні споруди.

На іншій ділянці удар припав по відкритій території поряд із житловими масивами. Там пошкодження отримали п’ять житлових п’ятиповерхівок та низка припаркованих автомобілів.

У ДСНС зазначили, що на місцях подій працюють усі необхідні екстрені служби, зокрема підрозділи головного управління відомства в Запорізькій області, які оперативно ліквідовують наслідки атак. Комунальні служби вже розпочали відновлювальні роботи, а соціальні інституції оцінюють завдані збитки.

Нагадаємо, вночі 24 лютого російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров раніше повідомляв про понад шість ударів по місту, пошкодження об’єкта інфраструктури та багатоповерхівки і трьох поранених, серед яких була дитина.

1 з 5

Раніше також повідомлялося, що 23 лютого у Миколаєві стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, унаслідок чого постраждали семеро співробітників патрульної поліції.

👉 Нагадаємо, що у ніч проти 23 лютого 2026 року російські війська здійснили чергову масовану атаку на Запоріжжя. В обласному центрі внаслідок удару безпілотників загинув 33-річний чоловік, ще один – 45-річний – зазнав поранень.