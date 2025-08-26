Вівторок, 26 Серпня, 2025
Дрони в Криму: атака по станції та вибухи біля Джанкою

Денис Молотов
Дрони в Криму: атака по станції та вибухи біля Джанкою

Зранку у вівторок, 26 серпня, в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. За даними місцевих Телеграм-каналів, безпілотники атакували залізничну інфраструктуру, спричинивши влучання у кількох районах. Також про вибухову подію поінформував моніторинговий канал «Кримський вітер».

Очевидці повідомляють про удар по станції «Урожайна» в селищі Червоногвардійське. За попередніми даними, було пошкоджено підстанцію. У мережі з’явилися відео, де видно густий чорний дим, що підіймався над залізничними коліями.

Дрони в Криму: атака по станції та вибухи біля ДжанкоюКрім того, підписники каналів зазначають про можливий «приліт» по нафтобазі, розташованій неподалік залізниці у місті Джанкой. У дописах підкреслюється, що «загалом весело на всьому західному березі Криму», натякаючи на масштабність атак.

Тим часом у російському міноборони заявили, що між 7:00 та 7:30 ранку їхні системи ППО нібито знищили вісім безпілотників над Кримом.

Окупаційна адміністрація підтвердила масштабні перебої з електропостачанням. У Червоногвардійському районі без світла залишилися 13 населених пунктів. Причиною назвали «аварію», хоча очевидці пов’язують це з наслідками ударів дронів.

☝️ Нагадаємо, минулого тижня бійці Сил спеціальних операцій України підірвали російський потяг із пально-мастильними матеріалами біля станції Джанкой. Ця атака суттєво ускладнила логістику та забезпечення південного угруповання російських військ.

Кількома днями раніше українські захисники знищили вантажний потяг із цистернами на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Ці удари стають дедалі відчутнішими для військової логістики рф, оскільки підривають можливості забезпечення армії паливом і технікою на південному напрямку.

