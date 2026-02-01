Допомога Швеції Україні: ППО, дрони та оборонні інвестиції

Швеція готує масштабний пакет безпекової підтримки для України, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони (ППО), радари Saab, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та ударні безпілотники (БпЛА). Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у неділю, 1 лютого.

Як зазначається, міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном обговорив формування одного з найбільших пакетів безпекової допомоги від Стокгольма з початку повномасштабного вторгнення рф.

За наявною інформацією, допомога Швеції включатиме засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab. Окрім цього, шведська сторона планує зробити внески в український оборонно-промисловий комплекс, зокрема шляхом постачання додаткових систем радіоелектронної боротьби та безпілотників, у тому числі класу deep strike.

Михайло Федоров висловив вдячність шведській стороні за послідовну підтримку України та нові інвестиції у сферу оборони. Під час перемовин сторони також зосередилися на кількох ключових напрямах подальшої співпраці.

📌 Посилення ППО та протидія балістичним загрозам.

Україна і Швеція опрацьовують можливість додаткових внесків до ініціативи PURL, спрямованої на забезпечення українських військових критично важливими засобами озброєння, зокрема для протидії балістичним ракетам.

📌 Партнерство у сфері оборонних інновацій.

Кластер Brave1 обговорює запуск спільної програми Brave-Sweden. У форматі співфінансування вона дозволить залучати грантові кошти для оборонних компаній та тестувати інноваційні технологічні рішення безпосередньо в бойових умовах.

📌 Спільні виробництва у defense tech.

Паралельно сторони працюють над прискоренням запуску спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.

☝️ Окрему увагу під час розмови було приділено авіаційній складовій співпраці. Зокрема, обговорювалися можливості постачання винищувачів Gripen і передачі ракет Meteor, які розглядаються як ключові інструменти протидії літакам — носіям керованих авіаційних бомб.

👉 Нагадаємо, раніше Швеція заявляла про готовність підтримати мир в Україні після припинення вогню. Зокрема, шляхом надання винищувачів та участі в розмінуванні Чорного моря. Крім того, країна продовжує навчання українських військових офіцерів для потреб Збройних сил України.