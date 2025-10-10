Дональд Трамп очікує на переговори між Україною та росією

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон і партнери по НАТО посилюють тиск на російську федерацію, прагнучи припинення її війни проти України. Він також сподівається, що українська та російська сторони найближчим часом проведуть переговори. Про це він заявив у четвер, 9 жовтня, під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Білому домі.

📢 «Так, ми посилюємо (тиск — ред.). Ми нарощуємо його разом (йдеться про НАТО — ред.)», — сказав Трамп, підкресливши, що Альянс «чудово себе показує».

Американський лідер зазначив, що США активно продають озброєння державам-членам НАТО, які, на його думку, переважно передають його Україні.

📢 «Це рішення залишається за ними (країнами-членами НАТО — ред.), але вони купують зброю у США», — додав він.

Трамп також заявив, що очікує на майбутні переговори між Україною та росією, висловивши сподівання на швидке завершення війни.

📢 «Це жахлива війна. Вона гірша, ніж Друга світова війна. Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це росія та Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Є багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів», — наголосив президент США.

☝️ Трамп не виключив можливості запровадження додаткових санкцій проти москви, якщо ситуація не зміниться.

Зустріч Трампа та Стубба в Білому домі відбулася для узгодження угоди про закупівлю Береговою охороною США до чотирьох криголамів, збудованих на фінських суднобудівних верфях. Серед головних тем переговорів також була війна росії проти України.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вже планує вирушити на Близький Схід наприкінці цього тижня.