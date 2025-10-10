П’ятниця, 10 Жовтня, 2025
Дональд Трамп очікує на переговори між Україною та росією

Денис Молотов
Денис Молотов
Дональд Трамп очікує на переговори між Україною та росією

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон і партнери по НАТО посилюють тиск на російську федерацію, прагнучи припинення її війни проти України. Він також сподівається, що українська та російська сторони найближчим часом проведуть переговори. Про це він заявив у четвер, 9 жовтня, під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Білому домі.

📢 «Так, ми посилюємо (тиск — ред.). Ми нарощуємо його разом (йдеться про НАТО — ред.)», — сказав Трамп, підкресливши, що Альянс «чудово себе показує».

Американський лідер зазначив, що США активно продають озброєння державам-членам НАТО, які, на його думку, переважно передають його Україні.

📢 «Це рішення залишається за ними (країнами-членами НАТО — ред.), але вони купують зброю у США», — додав він.

Трамп також заявив, що очікує на майбутні переговори між Україною та росією, висловивши сподівання на швидке завершення війни.

Дональд Трамп очікує на переговори між Україною та росією📢 «Це жахлива війна. Вона гірша, ніж Друга світова війна. Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це росія та Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Є багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів», — наголосив президент США.

☝️ Трамп не виключив можливості запровадження додаткових санкцій проти москви, якщо ситуація не зміниться.

Зустріч Трампа та Стубба в Білому домі відбулася для узгодження угоди про закупівлю Береговою охороною США до чотирьох криголамів, збудованих на фінських суднобудівних верфях. Серед головних тем переговорів також була війна росії проти України.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вже планує вирушити на Близький Схід наприкінці цього тижня.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

