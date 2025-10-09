Четвер, 9 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп оголосив про підготовку візиту на Близький Схід

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп оголосив про підготовку візиту на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп вже планує вирушити на Близький Схід наприкінці цього тижня. Про це глава Білого дому зазначив під час спілкування з журналістами у середу, 8 жовтня. Про це повідомляє CNN.

📢 «Я можу відправитися туди наприкінці тижня, можливо, в неділю. Думаю, це станеться, високі шанси, що це станеться», — сказав Трамп.

За його словами, поїздка пов’язана з фіналізацією домовленостей у межах палестино-ізраїльського врегулювання. Політик не уточнив, до якої саме країни він вирушить і які конкретно питання обговорюватимуться під час візиту.

Раніше повідомлялося, що рух ХАМАС заявив про готовність досягти угоди щодо припинення війни в Газі на основі плану Трампа, якщо буде гарантовано остаточне завершення конфлікту та запобігання його відновленню.

За даними ЗМІ, напередодні між Трампом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу відбулася «напружена» розмова. Джерела зазначали, що президент США був роздратований небажанням ізраїльського лідера дати чітку оцінку відповіді ХАМАС на американський ультиматум.

📌 Нагадаємо, 3 жовтня Трамп висунув ультиматум ХАМАСу, наголосивши, що угруповання має ухвалити його мирний план до кінця тижня, інакше, за його словами, «на них чекають серйозні наслідки».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Китайські супутники спостерігали за Україною під час масованого удару рф

СУСПІЛЬСТВО

Сіверськодонецька громада у 2025 році спрямувала 130 млн грн на потреби оборони

ЛУГАНЩИНА

росія атакувала Україну 183 ударними дронами

ВІЙНА

Чверть боїв – на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Удар по Львівщині: загинула ціла родина з дитиною

ВАЖЛИВО

Луганська ОВА розглянула заявки військових: відхилено запити із завищеними цінами комерційних пропозицій

ЛУГАНЩИНА

Понад 60% газовидобутку України зруйновано після атак рф — Bloomberg

ВАЖЛИВО

Уряд України приховає дані про виробників зброї

ВЛАДА

Німецька розвідка має докази планів нападу росії на НАТО

ПОЛІТИКА

Нічна ворожа атака на Запоріжжя: одна загибла, десятеро поранених

ВАЖЛИВО

133 бойових зіткнення на фронті: окупанти залучили 1803 дрони та здійснили 3247 обстрілів

ПОДІЇ

Кабмін затвердив критерії країн для множинного громадянства

ВЛАДА

Понад половина зі 162 боїв зосередилася на трьох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Фейк: Естонцям заборонили мати більш як трьох родичів в Росії

СТОПФЕЙК

Головною загрозою для режиму путіна можуть стати ветерани війни проти України – розвідка

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"