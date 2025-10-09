Трамп оголосив про підготовку візиту на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп вже планує вирушити на Близький Схід наприкінці цього тижня. Про це глава Білого дому зазначив під час спілкування з журналістами у середу, 8 жовтня. Про це повідомляє CNN.

📢 «Я можу відправитися туди наприкінці тижня, можливо, в неділю. Думаю, це станеться, високі шанси, що це станеться», — сказав Трамп.

За його словами, поїздка пов’язана з фіналізацією домовленостей у межах палестино-ізраїльського врегулювання. Політик не уточнив, до якої саме країни він вирушить і які конкретно питання обговорюватимуться під час візиту.

Раніше повідомлялося, що рух ХАМАС заявив про готовність досягти угоди щодо припинення війни в Газі на основі плану Трампа, якщо буде гарантовано остаточне завершення конфлікту та запобігання його відновленню.

За даними ЗМІ, напередодні між Трампом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу відбулася «напружена» розмова. Джерела зазначали, що президент США був роздратований небажанням ізраїльського лідера дати чітку оцінку відповіді ХАМАС на американський ультиматум.

📌 Нагадаємо, 3 жовтня Трамп висунув ультиматум ХАМАСу, наголосивши, що угруповання має ухвалити його мирний план до кінця тижня, інакше, за його словами, «на них чекають серйозні наслідки».