До суду скерували справи двох «депутатів» псевдопарламенту «лнр»

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування та передали до суду справи колишнього і чинного «депутатів» незаконного «парламенту лнр», яких обвинувачують у злочинах проти національної безпеки України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

➡️ За матеріалами слідства, один із фігурантів ще у 2014 році підтримав російську агресію, долучився до організації проросійських мітингів у Луганську та згодом вступив до незаконного збройного формування.

Після цього він обіймав керівні посади у великих бізнес-структурах на тимчасово окупованій території Луганської області, які пов’язані з росією.

У 2018 році зловмисник став учасником антиконституційного органу влади — так званої «народної ради лнр».

☝️ У псевдопарламенті його обрали заступником голови одного з «комітетів», де він брав участь у голосуваннях за «закони лнр», підготовлені російськими політтехнологами.

📌 У вересні 2022 року під час пленарного засідання він підтримав ухвалення «закону» про проведення російського псевдореферендуму щодо приєднання окупованої території до рф.

Крім цього, за даними слідства, обвинувачений активно займався пропагандою серед місцевого населення, закликаючи людей підтримати приєднання Луганської області до росії.

Йому інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 109 — дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

— дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади; ч. 2 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

➡️ Другий фігурант справи став «депутатом лнр» у березні 2023 року і дотепер бере участь у роботі окупаційного органу влади, сприяючи діяльності російських окупантів.

До початку російської агресії у 2014 році він займався підприємницькою діяльністю у Луганську, а також був депутатом однієї з районних рад міста.

Після вступу до псевдопарламенту він увійшов до фракції «ліберально-демократичної партії рф», а також став членом «координаційної ради регіонального відділення лдпр».

Цьому фігуранту інкримінують колабораційну діяльність. Зокрема, йдеться про ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Обидва підозрювані наразі переховуються від правосуддя та оголошені в розшук.

Досудове розслідування у справі проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

