Повідомлено про підозру екссудді з Луганщини, яка працює на окупантів

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо колишньої судді Кіровського міського суду Луганської області, яка після окупації регіону добровільно перейшла на бік російських загарбників. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, ще у 2018 році фігурантка почала працювати у так званому «верховному суді лнр». Зазначається, що за поданням ватажка окупаційної адміністрації леоніда пасічника її призначили на посаду «судді» псевдосудового органу.

Після призначення вона склала присягу «судді лнр» та почала брати участь у роботі незаконних органів «судової влади» окупаційної адміністрації, ухвалюючи рішення, які шкодять національній безпеці України.

Після початку повномасштабного вторгнення росії окупанти реорганізували так званий «верховний суд лнр» відповідно до російського законодавства.

У серпні 2023 року указом російського диктатора володимира путіна зрадницю перепризначили на посаду «судді верховного суду лнр».

Повідомлено про підозру екссудді з Луганщини, яка працює на окупантів 01
Служба безпеки України

Наразі вона продовжує співпрацювати з окупаційною адміністрацією, забезпечуючи функціонування незаконної «судової системи» на тимчасово окупованій території Луганської області.

За даними СБУ, колаборантка сприяє впровадженню російського законодавства та судової практики на окупованій території.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

Оперативні та слідчі заходи проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що СБУ задокументувала протиправну діяльність колаборанта, який очолює ключові медійні структури окупаційної адміністрації на території Луганської області.

