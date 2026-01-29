Викрито колаборантів, які працюють в окупаційних «адміністраціях» на Луганщині

Служба безпеки України задокументувала діяльність чотирьох мешканців Луганщини, які реалізують окупаційну політику російської федерації у складі незаконних «органів влади» в Хрустальному, Антрациті, Біловодську та Луганську. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Троє з викритих осіб наразі обіймають посади так званих «заступників голів адміністрацій муніципальних округів». Свої призначення вони отримали у 2023–2024 роках, після створення загарбниками на тимчасово окупованих територіях фейкових адміністративних одиниць.

☝️ «Заступниця голови Антрацитівського муніципального округу лнр» до початку повномасштабної агресії працювала у міському управлінні соціального захисту населення. Після окупації вона перейшла на бік проросійських угруповань і стала співпрацювати з ворогом.

Ще одна колаборантка, яка обіймає аналогічну посаду в окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч), співпрацює з російськими загарбниками ще з 2014 року.

📌 Обидві зрадниці, за даними СБУ, курирують питання соціального захисту так званих «учасників сво», діяльність російських дитячих мілітарних організацій, а також вивезення українських дітей до регіонів рф з метою їх подальшого «перевиховання».

Ще одним фігурантом є «заступник голови Новоайдарського муніципального округу лнр» — місцевий мешканець, який до 2022 року ніде офіційно не працював. Після початку повномасштабного вторгнення він відкрито підтримав агресора, вступив до партії «єдина росія», а нині займається підпорядкуванням місцевих суб’єктів господарювання окупаційній владі.

Четвертий колаборант очолює так зване «управління економіки адміністрації муніципального утворення міста Луганська лнр». До 2014 року він працював у податкових органах та Луганському міськвиконкомі. Після початку російської агресії приєднався до проросійських угруповань і раніше був оголошений у розшук за участь у терористичній організації.

СБУ заочно повідомила всім чотирьом особам про підозру у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі дії здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.